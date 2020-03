¿Qué pasó?

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a las polémicas palabras que expresó este lunes durante la promulgación de la denominada Ley Gabriela.

En la ocasión, el mandatario dijo que “a veces no es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas”, una declaración que generó cuestionamientos por parte de diferentes figuras políticas.

¿Qué dijo Piñera?

Para explicar sus dichos, Piñera ocupó sus redes sociales, señalando que “jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad. Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo”.

Las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad.Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerancia 0 con todo abuso o violencia contra mujeres — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) March 2, 2020

“Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de tolerancia 0 con todo abuso o violencia contra las mujeres”, añadió.

La nueva Ley Gabriela destaca porque, desde ahora en adelante, se tipificará como femicidio todo crimen en contra de una mujer por razones de género, no importando la relación del agresor con la víctima.