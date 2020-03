View this post on Instagram

Durante la mañana de este lunes debía llevarse a cabo el inicio del juicio por el homicidio de Camilo Catrillanca. Sin embargo, el Tribunal acordó postergarlo para el 5 de marzo por licencia médica de abogado defensor. Cabe mencionar que en el caso se encuentran imputados ocho personas, siete carabineros y un exabogado de la policía uniformada.