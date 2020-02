¿Qué pasó?

De cara a marzo y con la preocupación de que se reactiven los focos de violencia, La Moneda adoptó una nueva estrategia con Carabineros, la que incluye cursos de "técnicas de diálogos" con los manifestantes.

En entrevista con Radio Infinita, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, criticó la medida: “No sacas nada con hacer diálogos ciudadanos con delincuentes que están encapuchados y que están dispuestos a quemar un hotel con gente adentro”.

¿Qué dijo?

Van Rysselberghe también se refirió al llamado del Presidente Sebastián Piñera a un gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia: “No tiene eco en la actual oposición (...) Pongámonos de acuerdo cómo lo va a hacer el Gobierno para no tener que estar cada dos meses con un ministro en una acusación constitucional”, afirmó.

En esa misma línea defendió el papel de Carabineros. “Frente a las personas que están usando la violencia como una herramienta política lícita para poder imponer por la fuerza su ideología, yo creo que es legítimo que la policía use la fuerza legítima. Frente a ese uso de la fuerza legítima se requiere un respaldo político y social (...) Hoy día un carabinero está absolutamente desempoderado”, comentó.

Además expuso: “Carabineros no comete hechos de violencia, no debiera y, si hay alguno que lo hace, tiene que estar en tribunales (...) Carabineros tienen que usar la fuerza legítima para resguardar la democracia y reprimir los hechos de violencia"

El quiebre con Lucas Palacio

Tras la suspensión de militancia en la UDI del ministro de Economía, Lucas Palacios, la senadora explicó que no entiende su postura, pero la respeta. “Todo el mundo tiene derecho a defenderse en una situación donde hay más de una versión, en donde yo no tengo ningún antecedente para no creer lo que dice Gustavo Hasbún, lo que corresponde es que el pueda y tenga derecho a defenderse”, dijo.

Finalmente agregó: “Creo en la presunción de inocencia de todas las personas y que el ministro Palacio tenía poco que ver, porque fue tocado tangencialmente. No creo que los partidos políticos tengamos que asumir el rol de los tribunales, ellos son llamados a investigar”.