¿Qué pasó?

Tras verse involucrado en audio sobre una presunta corrupción en el Ministerio de Obras Públicas, el ministro de Economía, Lucas Palacios, anunció que suspenderá su militancia en el Partido Unión Demócrata Independiente (UDI).

Además, cuestionó el apoyo de la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, al militante del partido Gustavo Hasbún, quien es acusado de ofrecerle a una empresa acelerar una solución a sus apremios contractuales a cambio de dinero.

¿Qué dijo Palacios?

"Yo voy a suspender mi militancia porque me parece que es una señal clara y concreta de cuál es el proceder que los partidos políticos frente a esa situación", sostuvo.

En ese sentido señaló que: "los partidos son depositarios de los anhelos, de los valores, que sus militantes esperan del partido. No hay ninguna defensa corporativa de ninguna persona que tenga que estar por sobre eso".

"Cuando alguno se ve involucrado en una situación así, a mi juicio, lo que corresponde es que la persona sea suspendida del partido, o congelada. Y eso no significa condenarla, eso no significa que se le está haciendo un juicio previo, simplemente se le está dando la señal es que lo más importante son los valores, es la coalición, es la probidad. Luego, cuando las personas terminan de resolver su situación, pueden volver al partido", agregó.

Apoyo de van Rysselberghe a Hasbún

Respecto al apoyo de van Rysselberghe a Hasbún, manifestó que: "yo creo que la UDI cometió un error, porque los partidos políticos tienen que defender la verdad, tienen que perseguir la justicia, mucho antes que defender a cualquier persona que pueda esta involucrada en esto".

"A mi me parece que se comete un error en hacer una defensa cerrada a una persona, me parece mucho mejor que esa persona hubiera suspendido su militancia", recalcó.

En esa misma línea, expresó que: "todos los partidos políticos tienen que ser consecuentes con aquel anhelo que le han depositado sus mismos militantes, tienen una responsabilidad de más largo plazo que hacer defensas corporativas".

Adelanto de declaración

El ministro habló sobre la declaración como testigo en el caso, indicando que: "Yo como he tenido siempre una actitud proactiva, ahora también la tuve, y apenas salí mencionado en ese audio inmediatamente llamé al fiscal a cargo de la causa en La Araucanía y le dije que le quería entregar todo mi apoyo en lo que él considerara pertinente".

"Entonces me dijo 'mira podrías declarar como testigo y entregar los antecedentes' y él me propuso que fuera el lunes siguiente. Pero hablamos en la mitad de la semana y yo le dije que a mi me gustaría acelerar lo más posible esto, y me dijo 'perfecto entonces puede venir mañana jueves' y yo le dije que encantado", relató.

"Aquí uno o colabora 100% o no colabora, no hay medias tintas. En el caso mio es 100%. Entonces todo lo que él necesite ya lo tiene o está en proceso de que se lo entregue", aseguró.