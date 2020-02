¿Qué pasó?

De cara al Plebiscito del 26 de abril, lo partidos ponen todas sus fichas en conseguir que su opción sobre la nueva Constitución resulte ganadora. Al respecto, el exdiputado y uno de los líderes del Partido Republicano, José Manuel Rojo Edwards, llamó al oficialismo a defender los principios de los partidos.

¿Qué dijo?

En entrevista con radio Infinita, el exparlamentario expresó su molestia por los tiempos de la franja electoral. “Sentimos que es bastante injusto lo que se hizo (...) Lo que más nos cuesta aceptar es que digan para el apruebo hay tres cuartos del tiempo (...) Nos hubiera gustado que la mitad del tiempo fuera para el rechazo”, señaló.

Además se refirió a los tiempos que tiene el Partido Republicano. “Representamos el sentir al menos de la mitad de la centro derecha hoy día en Chile. Al menos la forma en la cual tenemos que enfrentar esta campaña con cinco segundo al día es absolutamente ridícula (...) ¿Cómo usted transmite un mensaje en cinco segundos?”, comentó.

La visión de los alcaldes

Sobre los miembros del oficialismo que han manifestado estar por el 'apruebo', explicó que en las bases todos están en contra. Asimismo se refirió a los ediles. “Los alcaldes que están por el 'apruebo', en privado, muchas veces dicen que no están seguros y que están por el rechazo. Hago a un llamado a que defendamos los principios independiente de nuestros intereses políticos”, aseguró.

Para Edwards, la razón por la que hay alcaldes del oficialismo que señalan estar por la opción del 'apruebo' son las elecciones de este año. “Si yo veo que en mi comuna está el 70% por el 'apruebo' y yo quiero ser reelecto, estar por el rechazo es mal negocio”, afirmó.

El rol del Gobierno

Las críticas también se deslizaron al Gobierno, señalando que no han ejecutado el programa. “Prometía ciertas cosas que no se han cumplido y prometía ciertas reformas en direcciones que no se han cumplido. Cuando se hace el acuerdo de nueva Constitución eso es entregarle la agenda a quien perdió la elección, que es el señor Guillier, que prometía una nueva Constitución”, dijo.

Finalmente afirmó: “Cuando ya no cumple su agenda y después se cambia derechamente a la agenda de quien perdió la elección y quien perdió en las urnas uno dice, ¿quién ganó la elección?”.