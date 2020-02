¿Qué pasó?

Este miércoles, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la emergencia por el virus coronavirus y cómo se prepara Chile para una eventual llegada. Esto, en el marco de la primera confirmación de un caso en Sudamérica, correspondiente al de un hombre de 61 años en Sao Paulo, Brasil.

Junto a la subsecretaria de la cartera, Paula Daza, Mañalich reveló tres etapas previstas por el Gobierno para el control de la expansión de la enfermedad. Con todo, el secretario de Estado descartó eventuales prohibiciones de movilización a la población, como se aplica en China, por ejemplo.

"Yo creo que nosotros no vamos a llegar a un escenario de restricción de las libertades de las personas. Por lo demás, en Chile existe una conciencia, una educación sanitaria importante", explicó.

También puedes ver

Primera etapa

Respecto a la primera etapa, el secretario de Estado sostuvo: "Preparémonos, eduquémonos, compremos las mascarillas, compremos los insumos, los respiradores, habilitemos camas, porque hay una probabilidad alta de que esta enfermedad llegue a Chile".

Segunda etapa

La segunda fase, que según él "va a llegar luego", va a generar un escenario en el que "vamos a tener igual como ocurrió en Brasil, casos aislados, personas que tienen un origen en un lugar donde hay un brote infeccioso muy importante", expresó Mañalich.

Tercera etapa

En cuanto a la tercera etapa, el ministro de Salud ejemplificó que es asemejable al caso actual de Italia. "Ya hay un brote independiente, ya no es una persona, si no que efectivamente hay casos que no se pueden trazar y ya estamos en una situación de epidemia".

Detenerlo en fase dos

Finalmente, el titular de la cartera manifestó que "si podemos detener esto en la fase dos, vale decir, casos aislados que no generan una epidemia en el nivel país si no que se mantienen como casos aislados que podemos monitorizar uno a uno, 100, 1000, 1200 casos, perfecto.