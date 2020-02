Actor Alonso Quintero desde la clínica: "Recibí una puñalada que me llegó hasta el hígado"

¿Qué pasó?

El pasado fin de semana, a través de sus redes sociales, el actor Alonso Quintero contó que estaba hospitalizado tras ser golpeado y apuñalado por desconocidos en el Barrio Bellavista de Santiago, luego de verse involucrado en una pelea a la salida de un local nocturno.

El artista explicó que sufrió una perforación en el hígado que pudo poner en peligro su vida si no hubiese sido trasladado rápidamente hasta una clínica, una acción que se concretó gracias a la voluntad de un, en ese entonces, desconocido conductor de una aplicación de transportes, quien ahora relató cómo sucedió todo aquella noche.

¿Qué dijo el conductor?

“Los amigos lo sacaron del lugar y pedían auxilio, pero ningún auto paraba. Estaba todo ensangrentado, así que lo monté en el carro. Arranque enseguida: me pasé semáforos en rojo, iba tocando la bocina para avisarles a los otros autos que se trataba de una emergencia. Incluso tuve que ir contra el tránsito”, detalló Felipe Osorio, la persona que ayudó a Quintero, según consigna LUN.

“No quería que se quedara dormido. Yo les decía (a su polola y amigo) que no lo dejaran quedarse dormido, porque iba consciente, pero su forma de hablar ya era muy lenta”, agregó el ciudadano venezolano de 38 años.

Su visita al actor

Osorio señala que después de dejar al actor en la Urgencia de la clínica Santa María, continuó con su trabajo y que unas horas más tarde regresó para saber sobre su estado de salud.

“Fui a presentarme, porque ellos no sabían quién era yo, ni yo quiénes eran ellos. Les dije, ‘quiero saber cómo está el flaco, mi nombre es Felipe, yo los traje anoche a la clínica’. Ahí la polola me recordó y me ofreció limpiar el auto, ayudarme con plata si necesitaba o pagarme la carrera”, indicó el conductor.

“(Les dije) Que no, porque lo hice por ayudarlos. Les dije que no había ido a cobrarles, sino a saber del flaco. Les dije que le agradecieran a Dios, porque estaba ahí. Intercambiamos números de teléfono. Ahí me enteré que Alonso era un artista reconocido en Chile”, añadió.

“No soy un héroe, pero me considero un gran amigo, un gran apoyo”, concluyó Osorio, quien manifestó que al día siguiente volvió a visitar a Quintero, quien todavía no ha sido dado de alta, pero ya no será operado por la herida en su hígado.