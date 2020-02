¿Qué pasó?

Varios incidentes se registraron este domingo en la ciudad de Viña del Mar, jornada que terminó con al menos ocho vehículos quemados, además de los daños causados al Hotel O’Higgins y dos automotoras.

Ocho autos quemados

Durante la jornada, varios vehículos de un local de venta de automóviles fueron quemados, por lo cual personal de bomberos llegó hasta el lugar para controlar las llamas.

Vehículo lanzado de segundo piso

Además, en otra automotora, un vehículo fue lanzado desde el segundo piso por un grupo de desconocidos que logró entrar al local.

Alcaldesa anuncia acciones legales

Al respecto, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, señaló que "la delincuencia quedó al descubierto" tras los disturbios en la ciudad.

Además sostuvo que "las manifestaciones pueden hacerse, corresponde y las respetamos, pero esto es delincuencia y la delincuencia hay que tratarla como tal. Por eso tomaremos las acciones legales que correspondan para que esto no siga sucediendo".

Otros locales afectados

Cabe señalar que además fue saqueado un negocio de telefonía, un supermercado y otras tienda del retail, como también el Hotel O’Higgins, que fue atacado por desconocidos.

"Es un atentado pero total"

El general Hugo Zenteno, jefe de la V Zona de Carabineros, indicó que "aquí el único error es que esta gente atenta contra la seguridad de todas las personas. No hay ningún error, yo veo a mis carabineros trabajando más horas de las que corresponde. Aquí hubo una planificación, pero estos individuos saben que ejecutar arteramente con violencia, barricadas, interrupiendo el tránsito (...), es un atentado pero total".

"No hablemos después de situaciones de derechos humanos porque realmente atentan contra todo. Hay jóvenes, hay niños que van a un festival y eso no es digno de nuestro país. Todo lo que es anillo y planificación se ha hecho. Aquí no tenemos muertos gracias a Dios, no tenemos ninguna situación que lamentar, sí tenemos carabineros lesionados", añadió el uniformado.