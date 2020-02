Este miercoles se conoció que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) ingresó una denuncia para que se investigue y sancione la venta de alcohol a menores de edad a través de conocidas aplicaciones de delivery que operan en Chile.

La decisión del organismo fue tomada a casi seis meses de iniciar un trabajo conjunto con las principales empresas de reparto en el país: Rappi, PedidosYa, UberEats y Cornershop. En dicha ocasión se firmó un protocolo de actuación con el objetivo de prevenir el acceso al alcohol por parte de jovenes menores de 18 años.

Tras comprobar que muchos de estos compromisos no estaban siendo efectivos o que, derechamente, estos no se cumplían, el Senda decidió recurrir a la justicia a fin de que el Ministerio Público investigue y sancione a quien corresponda.

20% compra su alcohol

De acuerdo a estudios realizados por el propio servicio, uno de cada tres escolares de entre 14 y 17 años consumió alcohol el último mes. Además, el 19,7% de asegura que lo compra directamente, pese a estar prohibido por ley la venta de alcohol a menores.

"El 20% de los jóvenes nos dicen en nuestros estudios que adquieren directamente el alcohol, especialmente a través de las aplicaciones de delivery. Es por eso que hace más de 6 meses venimos trabajando con las cuatro principales empresas que realizan el delivery y que disponibilizan el alcohol a la población en general", explica a Meganoticias el director del Senda, Carlos Charme.

Sin embargo, la autoridad explicó que lo que se pretende es una investigación de "toda la cadena" de venta de alcohol, a fin de determinar las responsabilidades respectivas en el acceso a alcohol por parte de menores, puesto que consideran que existe una gran cantidad de actores que no cumplen con la ley.

"Hemos llevado a una denuncia y la hemos presentado al Ministerio Público para que investigue a toda la cadena: a los supermercados, minimarket, restoranes, deliverys y a las personas que finalmente entregan el alcohol para ver quién le está vendiendo y suministrando alcohol a los menores, porque eso es un delito en Chile y no es permitido", explicó Charme.

Sanciones descritas en la Ley

A juicio del órgano, la investigación podría determinar que se comete la conducta estipulada en el artículo 42 de la Ley N°19.925, sobre el Expendio y consumo de bebidas alcohólicas, el cual establece que "el que vendiere, obsequiare o suministrare bebidas alcohólicas, a cualquier título, a un menor de dieciocho años, en alguno de los establecimientos señalados en el artículo 3º, será sancionado con prisión en su grado medio y multa de tres a diez unidades tributarias mensuales".

En el caso de que sea el dueño de un establecimiento o su administrador, señala la ley, "la pena será prisión en su grado máximo, multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales y clausura temporal del establecimiento, por un período no superior a tres meses. Iguales penas se le aplicarán si indujere a menores de edad al consumo de bebidas alcohólicas, sea directamente o por medio de publicidad".

Reiteración

Finalmente, la norma describe que en el caso de que haya reiteración del delito se elevará la pena privativa de libertad en un grado, además del doble de la multa "y la clausura temporal del establecimiento hasta por tres meses, si no se hubiere aplicado en la primera ocasión, o la clausura definitiva, si se hubiere aplicado la clausura temporal. Podrá imponerse, además, la cancelación de la patente de alcoholes respectiva".

"No vamos a permitir que se juegue con la salud y la integridad psíquica y física de nuestros hijos. Seremos implacables, con estas medidas y las que sean necesarias para poner barreras para que nuestros hijos no consuman alcohol y no se les suministre o venda", concluye el director del Senda.