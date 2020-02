¿Qué pasó?

El fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, no descartó iniciar acciones judiciales luego que la Corte Suprema en pleno rechazara removerlo de su cargo en el Ministerio Público, medida solicitada por el fiscal nacional, Jorge Abbott.

¿Qué dijo?

Al respecto, el persecutor señaló en entrevista con radio Cooperativa que tras la resolución del máximo tribunal, no descarta iniciar acciones judiciales, ya que “esto no puede ser borrón y cuenta nueva y, con este triunfo que obtuvimos quedarme absolutamente tranquilo, porque ahí sí que no serviría para nada, no produciría ningún cambio”.

En ese sentido, recalcó que “esto no es borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada. Como abogado tengo que ejercer precisamente las acciones que estén a mi alcance para, por un lado, reparar el daño personal y el daño que se la hecho a la institución”.

Relación con Abbott

En cuanto a su relación con el fiscal nacional, Jorge Abbot, manifestó que no ha tenido contacto con él y que “no me he preocupado de cómo va a ser la relación con el fiscal nacional de aquí en adelante, la verdad es que no es mi preocupación prioritaria en este momento”.

Posible renuncia

Por otro lado, tras ser consultado por una posible renuncia, señaló: “Aún no he tomado la decisión de renunciar o no a la institución. Tengo claro que yo no sea una persona que genere unión en el Ministerio Público en este momento (...), creo que es una decisión que tomaré dentro del mes de febrero o la primera semana de marzo a más tardar, porque tampoco puedo mantener en el incertidumbre a las personas que trabajan en la región”.