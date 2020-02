¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Plus Prime, el senador del PS, José Miguel Insulza, analizó el escenario político-social tras el estallido y defendió la opción del apruebo para la Nueva Constitución. Además se refirió a las críticas que se hicieron en su contra por parte de dirigentes de su propio partido, tras la acusación contra el Intendente Felipe Guevara.

¿Qué dijo?

El senador Insulza expresó que la primera vez que se embarcó en la idea de cambiar la Constitución, fue durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. La histórica figura del PS, dijo que hoy se abre la posibilidad de tener una carta fundamental de manera democrática y aprobada por representantes del pueblo.

Siguiendo en esa línea, José Miguel Insulza comentó que "tenemos que apuntar al apruebo, lo demás es secundario". En ese sentido, señaló que es prioritario ganar el plebiscito "después discutiremos si presentamos candidato, se decidirá en el plebiscito si será una asamblea constituyente plenamente elegida, yo soy partidario de eso, o si es Mixta, no me voy a morir por eso", declaró.

"Yo creo que lo vamos a ganar, pero es distinto ganarlo por un 55% (...) que ganarlo por un 70 o un 80%, para ganarlo con un 70 o un 80, debemos dar certeza a la gente de que esto va a ser proceso civilizado, tranquilo, democrático", agregó.

"Me llamó la atención la virulencia con la que me atacaron"

En relación a la acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara, el entrevistado afirmó que "mí me llamó la atención la virulencia con la que me atacaron algunos incluso desde mi partido".

El senador explicó que él estaba listo para discutir la acusación durante la semana previa a la que finalmente se realizó, fecha en la que debía salir del país. "Si se hubiese hecho la semana anterior, otros hubiesen sido los responsables de no estar (...) No fue una maniobra política excluirme, de ninguna manera, la acusación constitucional no me gustaba mucho eso se sabía, por lo demás, no la iba a votar en contra, pero cuando estaba ahí, muchos decían que no era buena, que había que abstenerse, incluso algunos optaron por criticarla y votar a favor", expresó.

"Hay gente que está enamorada de la violencia"

Insulza comentó que a su parecer la sociedad occidental a endiosado la violencia, en ese sentido, dijo sentirse molesto con la percepción hacia los encapuchados, por esto afirmó que "hay gente que está muy enamorada de la violencia, nunca he sido partidario de una vía violenta, de obligar a la gente, a pensar como yo pienso, en general, ha habido una aceptación de esto como casi un fenómeno necesario y sobre todo la confusión del movimiento social".

Consultado sobre qué explicación le daba al fenómeno de legitimación de la violencia, el senador hizo alusión a la frustración con la política producto de un país que creció, pero que no distribuyó de una forma justa los frutos de ese crecimiento.

"Todos trabajamos dentro de ciertos marcos dentro de los primeros 20 años de gobierno de la Concertación y luego eso tiene que agotarse, y eso se agota porque se cumplen los objetivos, el país había crecido, habían más servicios públicos y se perdió el ritmo, hace bastante tiempo debimos haber dicho que necesitamos un acuerdo para avanzar en esto, eso fue lo que estalló, agregó.