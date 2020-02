Mahmud Aleuy, ex subsecretario del Interior, ex generales Bruno Villalobos y Hermes Soto, son parte de los 314 testigos que la Fiscalía presentará en el juicio del llamado “Caso Huracán”.

153 hojas tiene la acusación presentada por el fiscal de la Región de Aysén, Carlos Palma Guerra quien entregó al Juzgado de Garantía de Temuco.

En listado se enumera a los 11 imputados que llevará al estrado en los próximos meses, por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y obstrucción a la investigación simple y calificada.

En el banquillo de los acusados estará el ex general de inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu y el ex mayor, Patricio Marín, a quienes se les pide una condena de 25 años. Mientras que para Alex Smith, el ex asesor informático arriesga una condena de 21 años, por el montaje ocurrido en el año 2017.

Además, en el documento judicial se solicita la presencia de 47 peritos y más de 900 documentos testimoniales, entre ellos correos entre fiscales, hojas de vida de los funcionarios policiales, transcripción de mensajes, partes, y órdenes emitidas por la Corte de Apelaciones de Temuco y pericias de Labocar.