¿Qué pasó?

Una mujer de 73 años falleció en San Ramón tras ser impactada en la espalda, presuntamente, por una bala perdida, mientras se encontraba durmiendo en su dormitorio.

Hasta el lugar llegó personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, para realizar las pericias y determinar qué fue lo que ocurrió, ya que al interior de la vivienda se hallaron dos impactos balísticos.

"Pasaron autos disparando"

Luis alfonso Orellana, marido de la mujer indicó: "Yo pensé que se había pegado en la cama. Me bajé de la cama y me di vuelta para verla. Pensé que se había quedado dormida y cuando le veo la espalda, no sabía qué hacer".

Mientras que su hijo, Fernando, aseguró que por fuera del inmueble "pasaron autos disparando".

Versión de Carabineros

El capitán Juan Cáceres, de la Prefectura Santiago Sur, indicó que en el domicilio "se encontraba un grupo familiar cuando comienzan a sentir impactos balísticos en el exterior. El dueño de casa, un hombre adulto de 75 años, se percata que su esposa, una mujer de 73 años, se encontraba herida a bala, posiblemente producto de los disparos que se efectuaron al exterior del inmueble”.

"Ante esta situación, esta persona de forma inmediata llamó a personal del SAMU, que se constituyó en el lugar, trasladando a la víctima hasta el Hospital Padre Hurtado, donde lamentablemente pierde la vida a causa de la gravedad de sus lesiones", añadió.

Sin embargo, "no se puede establecer preliminarmente si existe un enfrentamiento entre bandas rivales o un posible ataque a este domicilio. Eso es materia de investigación por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI", explicó el uniformado.