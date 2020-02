¿Qué pasó?

En la tarde de este martes, la Sala del Senado rechazó la acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

De esta forma, la autoridad retomará sus funciones, luego de que 18 parlamentarios votaran a favor, 15 en contra y dos se abstuvieran, sin lograr el quórum necesario de 22 votos.

¿Qué dijo Guevara?

"Ahora a trabajar, a volver a la Intendencia de la Región Metropolitana, a trabajar por los vecinos, a trabajar por devolverle una ciudad en funcionamiento, donde el transporte público vuelva cada noche a funcionar, donde la actividad comercial se pueda desarrollar en paz y tranquilidad", señaló el intendente.

Además, manifestó que: "con mucha humildad recibo este resultado, agradecer a tanta gente de Chile Vamos, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de Evópoli, de Renovación nacional (RN)".

"Lo tomo con humildad, porque ha sido un proceso de revisar mucha de las cosas que hemos hecho. He señalado en la Cámara de Diputados que si he cometido errores pido la disculpas del caso. A eso me refiero con humildad, que hay una revisión permanente de las cosas que uno hace como autoridad", agregó.

Sin embargo, recalcó que: "se trató de una acusación tremendamente injusta. Mi deber de intendente, así está establecido en la ley, es resguardar el buen cuidado y funcionamiento de la ciudad, y se me acusó justamente por eso."

¿De qué lo acusaron?

Al intendente Guevara se le acusó del copamiento de Carabineros en Plaza Baquedano: "Por haber infringido la Constitución Política de la República en sus artículos 6 y 7, los artículos 19 Nº12 inciso primero y 13, ambos en relación con el inciso segundo del art. 5º".

La acusación contempló un capítulo único que dice relación con la infracción a la Constitución, "específicamente en relación a la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad".