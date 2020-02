Representante de la OMS por Coronavirus: "La probabilidad de que nos contagiemos en Chile es bajísima"

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Plus Prime, el representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile, Fernando Leanes, se refirió a la situación que se está viviendo actualmente producto del coronavirus. Al respecto, el también encargado de la OPS, hizo un llamado a la calma, y señaló que "la probabilidad de que nos contagiemos el coronavirus en Chile, aún si entró al país, es bajísima".

Alerta de la OMS

La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional producto del coronavirus, Leanes profundizó en lo que significa dicha situación y la alerta emitida, "hay siete recomendaciones que apuntan a dos objetivos: por un lado minimizar el impacto de medidas que no estén basados en la ciencia. Y por otro lado, responder rápidamente a la emergencia que se está dando en China y otros países".

Asimismo, aclaró que la situación no es una catástrofe mundial, "los expertos consideran, que, como ocurrió con SARS en 2004, que ya no hay más casos, esta enfermedad puede controlarse, y puede, en poco tiempo no haber más casos de la enfermedad".

La enfermedad

El representante de la OMS en nuestro país no quitó importancia a la situación, y señaló que "la recomendación es que una persona que tiene síntomas respiratorios de cierta gravedad, dificultad para respirar, tos persistente, tiene que ir a un centro de salud", y agregó que "no se trata de generar pánico, pero hay que seguir las indicaciones que está dando el Ministerio de Salud".

Además, hizo un llamado a la calma en torno a la alerta generada por la OMS, "estamos hablando de algo que se resuelve en el primer nivel de atención", comparando su mortalidad con otras enfermedades, "tenemos tres mil veces más fallecimientos por gripe estacional que lo que hemos tenido hasta ahora por coronavirus".

Decisiones globales

Respecto a las medidas preventivas que han adoptado algunos países, el experto señaló que, "cada país toma sus decisiones. La recomendación fue muy clara, tomar más medidas de las que se debe tomar, a veces genera más daño de lo que quieres evitar".

Además, agregó que "se pueden tomar medidas más rigurosas en el futuro, pero tenemos el antecedente de oros dos coronavirus, que se conoce bien el comportamiento que han tenido, y no se espera que sea un virus de contacto lejano".

Situación en Chile

Sobre la situación que se vive en nuestro país, el representante de la OPS dijo, "la probabilidad de que nos contagiemos el coronavirus en Chile, aún si entró al país, es bajísima".

Asimismo, agregó que "preocupémonos por el coronavirus porque tenemos que ser solidarios con el resto del mundo, y hay que acabarla".

Vacuna

Respecto a una posible vacuna para controlar el avance del coronavirus, "en el mundo se puede controlar el virus de forma más sencilla", y agregó que "la recomendación de producir la vacuna siempre está, pero ojalá no la necesitemos".