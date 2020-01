¿Qué pasaría con una alerta internacional de la OMS y cuándo se ha decretado?

Durante este jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió que, por el momento, no emitirá una alerta de emergencia de salud pública de alcance internacional por causa del denominado coronavirus, procedente de China, el cual ha cobrado al menos 17 víctimas fatales.

La decisión del organismo fue encargada al comité de emergencia que fue convocado para analizar la situación, pues existen casos confirmados en al menos tres otros países. Aún es "demasiado pronto", señaló el presidente del comité, Didier Hussin.

El organismo enfatizó que se reservan el derecho de convocar al mismo comité en el futuro a fin de evaluar nuevamente un eventual decreto de emergencia internacional, atendiendo al desarrollo del virus.

El director de la OMS, Tedros Aghanom, advirtió: "Que nadie se equivoque, esto es una emergencia de muy alto riesgo en China", agregando que puede convertirse en una emergencia internacional.

"Que no declaremos la emergencia internacional hoy, no significa que la OMS no se tome en serio la gravedad del brote de #coronovirus . Nada puede estar más lejos de la realidad"- @DrTedros , director de @WHO . pic.twitter.com/aLGooJDsap