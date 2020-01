Hamilton y renuncia al Partido por la Dignidad: Hubo "una forma de hacer política 'a la antigua', poco transparente"

Después de tan sólo nueve días de su creación, dos de sus principales impulsores, James Hamilton y Claudio Narea, renunciaron al denominado Partido por la Dignidad. Una colectividad creada de cara al Proceso Constituyente 2020.

Según explicó James Hamilton la salida se da por "incompatibilidad ética" con algunos miembros del partido recién creado. "Fuimos experimentando una forma de hacer política "a la antigua", poco transparente, donde nos pareció que algunos miembros no coincidían con nuestra mirada de lo que es el Chile por la gente y para la gente", señaló Hamilton.

El médico y víctima del Caso Karadima acusó "falta de probidad" en algunos miembros del Partido por la Dignidad.

Por su parte, el exintegrante de Los Prisioneros indicó que "podría haber gente que haga mal uso del partido, como los operadores políticos", a quienes calificó como "nefastos" y "poco confiables". Ambos, ahora exmiembros de la colectividad, no hicieron referencia a quienes se refieren específicamente.

Hay gente dentro del Partido Por La Dignidad que no nos parece confiable. Por eso nos fuimos junto a @JamesHamiltonCL No a los operadores políticos. Imposible cambiar las cosas si no lo hacemos con transparencia. Se viene el nuevo partido “Con Todxs”