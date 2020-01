Editorial suspende la circulación de polémico libro de ficción sobre Nabila Rifo

¿Qué pasó?

La editorial española con presencia en Chile Grupo Planeta, anunció la suspensión la circulación del libro "Los ojos de la verdad" de Eleodoro Sanhueza, tras la polémica que ha generado el texto que cuenta en formato de ficción el dramático caso de Nabila Rifo.

A través de un comunicado, la compañía sostuvo que la decisión fue conversada con el autor, "entendiendo que ha generado un efecto no deseado por esta casa editorial".

"No obstante lo anterior, hacemos presente que esta obra corresponde a una publicación de ficción, del género policial y que bajo ninguna circunstancia, Grupo Planeta lo ha considerado, difundido ni presentado como un libro testimonial o biográfico", agregaron.

También puedes ver

Finalmente, la editorial afirma tener "absoluto respecto por los temas de género, así como también el valor" a la creación literaria.

Respuesta de Rifo

En entrevista con La Tercera, Nabila Rifo sostuvo que no le dio la autorización a Sanhueza para publicar el libro, "porque además ya lo tenía escrito. De hecho, no pensé nunca que él iba a publicar el libro igual, si no yo habría tomado precauciones. Es un libro machista. Es muy dañino lo que él hizo".

La mujer dijo que el tema "me tiene sicológicamente pésimo. A mí me estresa todo esto y me da rabia, porque por cosas como estas no puedo vivir tranquila y recuperarme. Todavía estoy con siquiatra y tratamiento. Sanhueza dijo en la tele que hace una ficción con mi caso, pero además asegura que hay dudas sobre si Mauricio fue quien me atacó. Entonces yo no entiendo qué quiso hacer él, porque si quería criticar a la Fiscalía, entonces ¿por qué no hace algo con argumentos? Y si quería inventar una historia tampoco tenía para qué usarme".

"Además, él deja a Mauricio como inocente y no es así, Mauricio fue condenado y eso lo dijo la justicia. Si alguien quiere saber del caso, que mejor lea la sentencia que está en Internet. Ahí está todo explicado, incluso eso que dice el libro –y que se terminó descartando- de mis supuestos vínculos con redes de prostitución o mafias", agrega.