Senador Coloma por nueva Constitución: "Hay que votar en contra de este salto al vacío"

En entrevista con Meganoticias Plus Prime el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, se refirió al proceso constituyente en nuestro país, y la posibilidad de una nueva constitución. Al respecto, el parlamentario señaló que “hay que votar en contra de este salto al vacío, lo que no significa que uno no pueda hacer cambios”.

Nueva Constitución

El expresidente de la UDI se refirió a los resultados de la última encuesta Cadem, donde bajó de un 74% a un 66% el apoyo a una nueva carta fundamental. Sobre esta baja, el senador señaló que “se está produciendo un cambio muy potente en la ciudadanía en relación al tema del plebiscito”.

Para el parlamentario existen otros mecanismos para cumplir con las demandas ciudadanas, explicando que “hay una lógica mucho más razonable de decir que se pueden hacer cambios, pero sin deshacer lo que se ha hecho en las últimas tres décadas”.

Convención constitucional

La posibilidad de que una convención constituyente esté a cargo de la redacción de una nueva carta magna genera rechazo en el gremialismo, señalando que “se pretendía cambiar todo lo que hay”, y agregó que “hay que votar en contra de este salto al vacío, lo que no significa que uno no pueda hacer cambios”.

Además, el senador de la UDI señaló que el gremialismo lo que busca implementar es un “rechazo positivo”, que logre generar los cambios necesarios en la sociedad, pero sin un cambio constitucional.

Campañas del terror

Respecto a las campañas del terror que han surgido en torno al proceso constituyente, el parlamentario dijo que, “hoy día el apruebo no está planteado de forma moderada, está planteado de forma extrema, en términos de decir que hay que hacer todo de nuevo”.

Junto con ello, agregó que “aprovechemos lo bueno que se ha hecho, que ha sido harto, y arreglemos los errores. Eso hubiera sido una lógica muy distinta. “

Cambios sociales

El senador Juan Antonio Coloma también se refirió a las demandas sociales que se han escuchado desde el 18 de octubre. En ese sentido, justificó su rechazo al proceso constituyente señalando que “el país necesita más cambios sociales, no cambios constitucionales”.

Además, agregó que “lo que está en discusión es cómo hacemos una sociedad con más oportunidades, una sociedad más justa, y eso tiene que ver con políticas públicas”.

Por último, el parlamentario concluyó que “los cambios van por otro lado. Si uno quiere más acceso a salud, educación, mejores pensiones, no significa que haya que cambiar las normas constitucionales”.