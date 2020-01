Fiscal Emiliano Arias puso en duda su continuidad en el Ministerio Público

¿Qué pasó?

Luego de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de remoción del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, el suspendido persecutor puso en duda su continuidad en el Ministerio Público.

Cabe recordar que fue el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien dio inicio al proceso de remoción de Arias ante la Corte Suprema, tras adoptar la sugerencia del fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, como consecuencia del sumario administrativo realizado.

¿Qué dijo Arias?

Respecto a si volverá a ejercer como fiscal o renunciará al cargo, Arias señaló que: "el día de hoy, recién conociendo esta resolución, es el momento de efectuar ese análisis. Pero quiero que sepan todas aquellas personas del Ministerio Público, funcionarios, abogados, fiscales adjuntos y otros que me han dado su apoyo durante todo este periodo, que la decisión que voy a tomar no lo voy a tomar pensando en mí, sino que la voy a tomar pensando en el interés de la Fiscalía".

También puedes ver

"Lo que sea mejor para la Fiscalía va a ser en definitiva mi decisión, sea que tenga que renunciar o que tenga que seguir. Lo que más me importa es la Fiscalía de Chile", agregó.

En ese sentido manifestó que la solicitud de remoción de Abbott, "al ser infundada, sí le hizo daño (a la Fiscalía), y en relación a aquello yo debo reconocer que como fiscal, y ejerciendo mis derechos, no soy una persona cómoda para el Ministerio Público. No soy una persona que en un momento determinado sea capaz de generar unión en el Ministerio Público, y eso es objetivo, eso es así, y esos factores son los que estoy considerando".

Cabe destacar que, a pesar de la resolución de la Corte Suprema, Arias continúa suspendido, ya que aún tiene sumarios pendientes.

Una contundente resolución

En cuanto a la decisión del máximo tribunal, manifestó que: "contundente fue la resolución de la excelentísima Corte Suprema, de 11 votos contra 3, en relación a esta solicitud de remoción, lo que nos tiene bastante conforme y confiados, también para lo que viene más adelante".

"Fue el primer gran paso ante nuestro máximo tribunal, sobre el pleno de la Corte Suprema no hay nada. El pleno de la Corte Suprema lo ha dicho, no hay mérito para la remoción, no hay esas negligencias o mal comportamiento de mi parte, tantas veces dichas por el fiscal nacional y su abogado", añadió.

"Lo que ha habido de mi parte desde que ingresé a la institución en el año 2001 ha sido un comportamiento apegado única y exclusivamente a lo que es mi vocación de servicio público, que en este caso es investigar los delitos, perseguir a los delincuentes y proteger a las víctimas y a los testigos", aseguró Arias.

Control sobre el Fiscal Nacional

Además, el suspendido fiscal sostuvo que: "No pueden haber poderes que no tengan ningún tipo de control. En este caso las decisiones del Fiscal Nacional, que afectan tanto a fiscales regionales como funcionarios, no tienen ningún tipo de revisión y eso no puede ser".

"Así, en este caso, y solo a través de esta vía, ante la excelentísima Corte Suprema, se pudo por primera vez revisar el mérito de las injusticias de la que he sido objeto", señaló.

En esa misma línea, expresó que: "aunque parezca increíble, toda esta persecución fundada en denuncias falsas de la que he sido objeto, incluso hasta podría agradecerla, porque esto le da visibilidad a lo que ocurre al interior de la Fiscalía".