Balance PSU matemáticas: CRUCh informó que proceso continúa y que prueba se rindió en el 98% de locales

¿Qué pasó?

Tras registrarse algunos incidentes en locales donde se rindió la PSU de matemáticas, el vicepresidente del CRUch, Aldo Valle, aseguró que el proceso continuará y que quienes vieron interrumpido su proceso, recibirán información después del 29 de enero.

¿Qué dijo?

Valle aseguró que de los 238 locales de rendición, en 235 se llevó a cabo con normalidad y que “en ocho hubo suspensiones parciales, lo que indica que en el 98% de los locales se pudo rendir la prueba y, en consecuencia, eso nos da confianza para afirmar que el proceso continúa”.

“Tenemos la tranquilidad, que un número muy importante de ellos pudo rendir la prueba”, aseguró Valle, sin embargo, señaló que por el momento “no se puede consolidar un número de estudiantes que han rendido porque normalmente, a los convocados y a los inscritos, siempre se produce que un porcentaje variable no asiste voluntariamente a rendir las pruebas. Eso ocurre todos los años en los procesos normales”.

Casos de proceso interrumpido

“En los caso que no se pudo rendir la prueba, no obstante que los estudiantes así lo querían y por actos de terceros se vieron impedidos de la condición para rendir la prueba, como hemos hecho en el proceso anterior, dependiendo del número, es decir, de la magnitud cuantitativa que represente los estudiantes que no pudieron rendir la prueba, tomaremos una decisión y la comunicaremos oportunamente luego de la sesión que tendrá lugar el día miércoles 29 del Consejo de Rectores, en el que se hará un balance de esta segunda aplicación y se adoptarán cursos de acción dependiendo de los resultados que hayamos obtenido”, explicó Valle.

Además, aseveró que "quienes hoy no pudieron rendir estas pruebas, no quedan excluidos del proceso de admisión. Para todos ellos tendremos una respuesta, una oportunidad que les habilite para continuar en el proceso y no quedar fuera de la convocatoria que hagan las universidades".