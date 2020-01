Sede de la PSU: Usuarios de redes sociales denuncian retraso en ingreso a colegio de San Bernardo

Este lunes, a las 10:00 de la mañana, comenzó la rendición de la PSU, sin embargo, en redes sociales, denunciaron que un colegio de San Bernardo, minutos antes de comenzar el examen, aún no podían ingresar.

Se trata del Liceo Elvira Brady Maldonado, ubicado en Bulnes 902, en la comuna de San Bernardo, al que llegó un grupo de postulantes que al llegar no habría podido ingresar.

Según denunciaron en Twitter, no había llegado la lista de postulantes y tampoco los examinadores, aunque hasta el momento no se ha confirmado el motivo.

Son 9:34 y en el liceo Elvira Brady Maldonado. San Bernardo, aún no han entrado los alumnos a dar la PSU, porque no han llegado los examinadores. Plop!

Si los profesores se adherierob, por que no lo dicen.