Gobierno y PSU: Aclaran caso de alumnos que cambiaron sedes de rendición y explican labor de Carabineros

¿Qué pasó?

El subsecretario de Educación, Juan Eduardo Vargas, se refirió a la situación de postulantes de la Prueba de Selección Universitaria, que tras el cambio de sede deberán recorrer largas distancias para llegar a su local de rendición e, incluso, en algunos casos el establecimiento es de otra ciudad.

Al respecto, señaló que se trata de casos marginales y que "no va a haber ningún alumno que no pueda rendir de manera adecuada su PSU".

¿Qué dijo?

Vargas aclaró que "es el Demre el que deberá ver la manera en que ese alumno pueda rendir en otra fecha esa prueba. Eso tiene que comunicarlo el Demre".

Además, dijo que no tiene un número exacto sobre alumnos que tienen que trasladarse a otra ciudad para dar la PSU, pero que "lo que nos ha informado el Demre es que son casos marginales y que todos ellos, en todo caso e insisto, se les está dando atención y se le va a dar algún tipo de solución. Quiero llamar a la tranquilidad, que no va a haber ningún alumno que no pueda rendir de manera adecuada su PSU".

También puedes ver

Trabajo coordinado

Por otro lado, el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, expresó: “Hemos realizado coordinaciones permanentes con el Demre, con Carabineros para que los locales donde se van a rendir las pruebas estén adecuadamente custodiados y tengan la seguridad requerida para poder llevar adelante este proceso de manera exitosa”.

Medidas

La autoridad explicó que la custodia de las pruebas se realizó desde su impresión hasta su distribución a los locales, los cuales comenzaron a ser custodiados por Carabineros hace 48 horas, a través de dos anillos perimetrales de seguridad. Además, para ingresar a los recintos solo se podrá acceder con carné de identidad y tarjeta de identificación.

“Les pedimos a los postulantes que concurran a los locales con tranquilidad, sin mochilas y sin sus celulares porque esas mochilas no podrán ingresar a las salas de clases donde se rinden las pruebas”, sostuvo Galli.

También puedes ver

Labor de Carabineros

Con respecto a la labor del personal policial, el subsecretario aclaró que "Carabineros va a proceder en caso de un delito flagrante dentro de los recintos en que se estén rindiendo las pruebas conforme a las facultades que tienen, que es contener el orden público y detener en caso de flagrancia ante la ocurrencia de un delito”.

"En caso que se produzcan desórdenes o algún tipo de delito dentro de los recintos, Carabineros va a poder proceder. Si es que el desorden es simplemente una manifestación van a ser los examinadores del Demre quienes van a poroceder a contener a esas personas y al resto de los estudiantes para que puedan rendir la prueba. Y en la eventualidad que sea necesario suspender esa sala, por ejemplo, por el tiempo que sea necesario para retirar a ese alumno que está haciendo una manifestación, se va a suspender esa prueba y se le va a dar más tiempo a esos alumnos para que puedan seguir rindiendo su prueba", manifestó.