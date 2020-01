ACES reitera su llamado a movilización para las nuevas fechas de rendición de la PSU

¿Qué pasó?

Desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, (ACES) reiteraron el llamado a manifestaciones para las nuevas jornadas de rendición de la PSU agendada para los días lunes 27 y martes 28 de enero.

Uno de sus voceros, Víctor Chanfreau, aseguró que la postura de los secundarios no ha cambiado y que aún describen el sistema de admisión a la educación superior como un proceso "segregador, ilegítimo y viciado", por lo que mantienen el llamado a movilizarse en contra de la PSU de la mejor manera que estimen conveniente.

¿Qué dijo Chanfreau?

Chanfreau se refirió a entidades como el Ministerio de Educación, a quienes señaló como uno de los principales persecutores de los estudiantes movilizados y también a aquellos organismos que no escucharon sus advertencias previo a la primera jornada de rendición de la prueba los pasados días 6 y 7 de enero.

“Queremos dejar en claro que el Demre y el CRUCh tienen la responsabilidad de este proceso fracasado, nosotros les avisamos el 30 de diciembre que iban a ocurrir movilizaciones si es que no echaban pie atrás con este proceso de admisión. No nos quisieron escuchar y ahora lo único que han hecho es seguir con este proceso viciado y ser cómplices de la persecución a los estudiantes secundarios que nos hemos movilizado”.

Además, aseguró que existe un apoyo transversal para esta demanda: "No somos solo los secundarios quienes vamos a salir a las calles este 27 y 28 de enero y advertimos que así va a ser la respuesta si es que quieren seguir haciendo oídos sordos a nuestras demandas. Nos vamos a seguir movilizando y no solo los secundarios, no solo las asambleas, sino que los territorios y el pueblo en su conjunto”.

Revisa sus declaraciones: