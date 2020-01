ACES anuncia movilizaciones para nueva fecha de PSU: "No vamos a dar un paso atrás"

¿Qué pasó?

Este martes, los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), adelantaron las movilizaciones para los días 27 y 28 de enero, jornadas en que se repetirá la PSU de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias.

Además, se refirieron a la exclusión de 86 estudiantes que participaron de las protestas el pasado 6 y 7 de enero, listado que incluye a los representantes de la ACES, Víctor Chanfreau y Ayelen Salgado.

¿Qué dijeron?

Ayelén Salgado, vocera de la ACES, reflexionó señalando que “la manifestación contra la PSU fue un éxito en todo el país, con cientos de estudiantes movilizándose en contra de la segregación y la educación de mercado”.

También puedes ver

Asimismo, aseguró que “el Demre y el CRUCh nuevamente se hicieron cómplices de la persecución que estamos viviendo como estudiantes secundarios intentando llevar este proceso a toda costa, que a toda luz, es un proceso totalmente ilegítimo”.

“No vamos a dar un paso atrás. Somos más de 80 estudiantes secundarios a los que nos excluyen de este proceso nuevo de PSU. No se trata de enmarcarlo en si queremos dar la PSU o no, se trata de que nunca les ha interesado la educación y lo único que les interesa siempre es amedrentar y aplastar a los estudiantes que queremos un cambio en el país”, indicó Salgado.

"Lo que viene no va a ser distinto"

Por su parte, Víctor Chanfreau, también vocero de la ACES, indicó que “lo que viene no va a ser distinto. Hacemos el llamado a las asambleas territoriales a agruparse junto a los estudiantes secundarios de sus territorios para las movilizaciones. Y a quienes no se han sumado, que también se articulen por comunidad educativa, liceo, regiones o territorios”.

“Queremos hacer un llamado a los universitarios a enfrentarse a los rectores que han sido cómplices de la persecución que estamos sufriendo los estudiantes secundarios. Tenemos que tener claro, que tanto estudiantes secundarios como universitarios, no podemos estar nunca más solos y que tenemos que apoyarnos en la lucha que estamos dando hoy en día”, puntualizó.