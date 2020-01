Felipe Guevara tras aprobación de acusación constitucional: "Ha primado la insensatez"

¿Qué pasó?

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió a la acusación constitucional en su contra, la cual fue aprobada en la tarde de este jueves en la Cámara de Diputados, por lo que la autoridad quedó suspendida de su cargo hasta que el libelo se resuelva en el Senado.

¿Qué dijo Guevara?

"Esta es una acusación tremendamente injusta que carece de argumentos jurídicos. Una acusación constitucional se refiere a un hecho en particular que se me pueda adjudicar, cosa que no se da en este caso", aseguró Guevara.

En ese sentido, manifestó que en la Cámara "ha primado la insensatez, no se han escuchado los argumentos, las pruebas que en forma contundente mis abogados han desarrollado en el contexto de esta discusión".

Lo que viene

Felipe Guevara señaló que tras la aprobación en la Cámara: "Vamos a trabajar y estoy seguro de que los honorables senadores van a tener la sabiduría de poder apreciar las pruebas, los argumentos que vamos a desarrollar"

"Nosotros en el Senado vamos a ir paso a paso (...) ya habrá tiempo para resolver la estrategia que vamos a desarrollar en el Senado, donde mi impresión es que va haber una mayor disposición para escuchar las pruebas, ponderar los argumentos y fallar en conciencia como dice la ley", agregó.

"No he pensado en renunciar"

"No he pensado en renunciar, creo que tiene que renunciar aquellas persona que tiene algo que temer o algo que esconder, no tengo nada que esconder. He sido el primer acusado en ir a la comisión de la Cámara y exponer personalmente los argumentos", aseguró.

En esa misma línea, expresó que: "no veo por qué razón tendría que hacer yo una cosa como esa".

¿Qué dijo Blumel?

Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, manifestó que: "aquí se ha cometido una injusticia y se ha tomado una decisión muy equivocada. La defensa ha sido muy contundente y categórica en demostrar que el intendente Felipe Guevara no ha cometido ninguna infracción constitucional".

"No sólo eso, el intendente ha estado permanentemente haciendo su máximo esfuerzo por recuperar los espacios públicos, por recuperar la ciudad, de devolverle el derecho a vivir una vida tranquila a todos los ciudadanos de la Región Metropolitana, especialmente los que viven en el sector de Plaza Italia", añadió.

"Se le va a causar un grave daño a las autoridades"

"Si esta acusación constitucional prospera, lo que se va a hacer es que se les va a causar un grave daño a todas las autoridades que tienen la obligación de cautelar el orden público. ¿Cómo usted le va a pedir a los intendentes de todos el país que tomen decisiones en materia de orden público si por esas decisiones se les acusa constitucionalmente?", cuestionó el secretario de Estado.

Finalmente, Blumel afirmó que: "yo tengo la confianza y tengo la convicción de que el Senado de la República sabrá ponderar los argumentos y sabrá ponderar las pruebas y sabrá poner las cosas en su lugar y evitará que esta acusación constitucional prospere".