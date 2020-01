Guevara: "Cuando hablamos de cuidar al Congreso el copamiento parece ser adecuado"

Guevara se disculpa por frase de 'tolerancia cero': "No fue mi intención hablar de represión"

¿Qué pasó?

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, se presentó en la Sala de la Cámara de Diputados, donde este jueves se votará la cuestión previa de la acusación constitucional presentada en su contra.

En la instancia, la autoridad calificó de injusto el libelo y cuestionó a los parlamentarios de oposición que lo impulsaron por abordar la estrategia del copamiento de Carabineros.

¿Qué dijo Guevara?

Frente a los parlamentarios, Guevara expuso: “No tengo nada que ocultar, he actuado conforme a la ley y conforme a la Constitución (...) Estoy de acuerdo con la libre expresión y el derecho a la manifestación pacífica, por eso me parece tan injusta esta acusación”.

En su exposición, sostuvo: “Como autoridad me corresponde indicarle a las policías que hay restablecer el orden en algún punto de la ciudad, indicar que el flujo vehicular está cortado, o que en otros hay tomas. Son las policías, así lo dice la ley, quienes determinan los procedimientos por los cuales restablecen el orden público. ¿Cómo alguien puede imaginar que es el intendente quien le dice a Carabineros cuántos lanzaaguas poner ahí, cuantas motos y efectivos poner allá? Las estrategia es de exclusividad de las policías, eso nos distingue como país democrático, lo otro sería simplemente vivir en una dictadura, con policías políticas”.

Agregó que “las policías son profesionales, deben tener la capacidad para impulsar los procedimientos que estimen pertinentes. No es la autoridad la que le señala cómo actuar, no tengo esa facultad. ¿En qué parte de la Constitución se señala que el intendente tiene facultad para disponer de los recursos humanos de los policías? En ninguna y, si es así, legislen, pero hoy día no está dispuesto en ninguna norma”.

Críticas al copamiento

Respecto al tema del copamiento de Carabineros en el sector de Plaza Italia, y refiriéndose a los casos de los hechos ocurridos los días 20 y 27 de diciembre pasado, Guevara reclamó que se trata de una medida para proteger a los manifestantes y cuestionó la forma cómo los parlamentarios la evalúan: “Se habla que hubo un exceso de carabineros, con 900 carabineros en la Plaza Italia, en muchos kilómetros cuadrados (pero) el primero de junio del año pasado, habían 1.500 carabineros para cuidar la cuenta pública. Entonces, parece que cuando hay que cuidar un partido de fútbol o a este Congreso, el procedimiento parece adecuado, pero, cuando Carabineros dispone de esa misma metodología para cuidar a los manifestantes de un sector de Santiago, nos escandalizamos y parece ya no ser tan adecuada. Además, todos los recursos contra esas estrategias fueron rechazados por la Corte de Apelaciones".