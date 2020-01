Encuesta Cadem: Presidente Piñera alcanzó un 10% de aprobación

¿Qué pasó?

Durante este domingo, se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Cadem, que posicionó al Presidente de la República, Sebastián Piñera, con un 10% de aprobación.

Resultados de la encuesta

En el sondeo se indicó, además, que el mandatario registró un 82% de desaprobación, mientras que un 4% señaló que "no sabe, no responde" y otro 4% "no aprueba ni desaprueba" su gestión.

Por otro lado, se informó que solo un 15% aprueba el desempeño del actual equipo de ministros del jefe de Estado, mientras que un 78% lo desaprueba.

Reforma de pensiones

También se consultó sobre la necesidad de hacer una reforma al sistema de AFP, donde el 93% señaló estar de acuerdo con la iniciativa y el 4% declaró estar en desacuerdo.

Además, el 51% cree que los fondos propuestos para mejorar las pensiones deberían ir en su totalidad a la cuenta del trabajador, mientras que un 12% cree que deberían ser destinados a un fondo solidario común.

La discusión se establece en el marco del proyecto de ley de reforma previsional, que pretende tener un 6% de aumento en las cotizaciones de los trabajadores.

Las reacciones

"A pesar de que no quieran AFP, la gente sigue queriendo que esos recursos vayan a la cuenta individual de cada trabajador, lo que de alguna forma valida el sistema", señaló el gerente de Asuntos Públicos de Cadem, Roberto Izikson.

Con respecto a este tema, la Ministra del Trabajo, María José Zaldívar, agregó que "nosotros no podemos destinar la totalidad de los recursos a hacer solidaridad, porque todos los que somos hoy día trabajadores, no vamos a tener mejoras en nuestras pensiones".

Revisa la encuesta completa aquí