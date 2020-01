Isapres por estudio sobre aumento en planes de mujeres: "Los datos no son comparables"

¿Qué pasó?

La Asociación de Isapres respondió al estudio realizado por la consultora QuéPlan.cl, el cual asegura que los valores de los planes de Isapres para las mujeres en edad fértil aumentaron en un 3,4%, pese a la circular elaborada por el Gobierno que prohibió los contratos con cobertura obstétrica reducida.

La medida, que comenzó a regir el 1 de diciembre del año pasado, tenía como objetivo acabar con la discriminación hacia las mujeres en el sistema privado, ya que ellas llegan a pagar hasta un 179% más que los hombres.

¿Qué dijeron las isapres?

"Respecto a los datos presentados por la plataforma, estimamos que estos no permiten inferir las conclusiones entregadas, dado que las coberturas, productos y rangos de análisis considerados no son comparables, por tanto no podemos opinar respecto de dichos resultados", señaló la asociación de Isapres en un comunicado.

Además, aseguró que: "hoy todas las mujeres que acceden a un plan de salud cuentan con cobertura de maternidad, lo que permite mejorar los beneficios a las afiliadas".

"El sector apoyó la eliminación de los planes con maternidad reducida, porque apunta a terminar con la discriminación, medida que se complementará con la entrada en vigencia de los planes sin diferencia de sexo a contar de abril próximo", se afirma en el comunicado.