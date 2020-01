Hasta 35° este fin de semana: Anuncian ola de calor para regiones de Coquimbo y Valparaíso

View this post on Instagram

¡Mucha atención! 🥵☀ Se viene una nueva #OlaDeCalor, ya que desde este jueves comenzará un ascenso de las temperaturas en la zona central, especialmente en la #RegiónMetropolitana 😱 Las temperaturas podrían llegar a los 35° a partir del sábado y mantenerse altas hasta el día lunes. No obstante, según informó el meteorólogo Jaime Leyton, se tratará de un periodo prolongado de altas temperaturas para prácticamente toda la próxima semana 👀