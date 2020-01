Demre: Quienes impidieron rendir la PSU quedarán excluidos del proceso de admisión

¿Qué pasó?

Tras los incidentes que ocurrieron durante la rendición de la Prueba de Selección Universitaria, que obligó a suspender en varios locales la prueba, la directora del Demre, Leonor Varas, explicó que quienes protestaron dentro de las sedes quedarían fuera del proceso de admisión.

¿Qué dijo?

Al respecto, Varas explicó que quienes rinden la PSU firman un documento que establece sanciones por protestar en el interior de los recintos y que “eso está expresamente sancionado en las normas del proceso”.

“Si se manifiestan, hacen ruido o impiden que sus compañeros rindan la prueba, serán sancionados inmediatamente, sin ninguna otra investigación más que el testimonio del jefe de local o el encargado de sala, y quedarán impedidos de continuar con el proceso”, enfatizó.

"Exclusión inmediata"

De acuerdo a la normativa, está prohibido “promover, participar, ejecutar o encubrir”, este tipo de actos, lo que le “significará al postulante la exclusión inmediata del proceso de admisión”, consignó La Tercera.

Los afectados

Cabe señalar, que quienes no pudieron rendir la prueba de Lenguaje el lunes porque sus locales fueron cerrados, en total suman 39.907 personas. La cantidad que no pudo dar el examen de Matemáticas aumentó el martes debido a diversos incidentes que, en total, dejaron a 82.252 postulantes sin realizar la prueba. Quienes se vieron afectados para dar la de Ciencias fueron 34.618 y los que no dieron Historia suman 202.461.

Pronunciamiento del CRUCh

Por otra parte, será este jueves que el CRUCh se pronunciará acerca del proceso que viene para los afectados y el caso de la prueba de Historia, la cual no se pudo realizar en todo el país debido a la filtración del facsímil en redes sociales.

Al respecto, el vicerrector de la entidad, Aldo valle, declaró este miércoles que "el Consejo de Rectores se va a reunir mañana (jueves) y hemos estado trabajado hoy día en las distintas alternativas que se tienen que presentar desde el punto de vista técnico. Se reunió el Comité Ejecutivo para evaluar esas propuestas y eso se va a informar al Consejo de Rectores".

"Obviamente que estamos muy apurados de poder definir cuáles son las alternativas de fecha y otras decisiones metodológicas que hay que tomar para que la prueba cumpla con las funciones para las que está diseñada", añadió.