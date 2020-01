CRUCh asegura que "hasta ahora" no se ha considerado realizar la PSU en recintos militares

Directora del Demre no descarta rendir la PSU en recintos militares y dice que no renunciará

¿Qué pasó?

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) afirmó que "hasta ahora" no ha considerado utilizar recintos militares para asegurar un normal desarrollo de las Pruebas de Selección Universitarias (PSU) que están pendientes, luego de los incidentes registrados este lunes y martes.

La aclaración la realizó el organismo tras una reunión del Comité Ejecutivo para discutir el futuro de la prueba, y luego de las declaraciones del rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, quien propuso la iniciativa antes señalada.

¿Qué dijo el CRUCh?

El vicepresidente ejecutivo del CRUCh, Aldo Valle, indicó que: "estamos preparando un informe sobre los recursos logísticos, no está considerado hasta ahora el uso de recintos militares porque puede parecer algo que no es indispensable".

En cuanto a cuándo rendirán las pruebas quienes no han podido, aseguró que las fechas serán informadas. "Nosotros dijimos que teníamos unos límites de tiempo y esos límites de tiempo no pueden pasar de 12 días máximo", sostuvo.

¿Se cancelará la PSU de Historia?

Respecto a la posibilidad de que la PSU de Historia, Geografía, y Ciencias Sociales no se realice, señaló que: "no es una decisión que se haya tomado, es obviamente una variable que ha estado en consideración, pero no hay ninguna decisión al respecto".

Lo que viene

Valle informó que: "el Consejo de Rectores se va a reunir mañana (jueves) y hemos estado trabajado hoy día en las distintas alternativas que se tienen que presentar desde el punto de vista técnico. Se reunió el Comité Ejecutivo para evaluar esas propuestas y eso se va a informar al Consejo de Rectores".

"Obviamente que estamos muy apurados de poder definir cuáles son las alternativas de fecha y otras decisiones metodológicas que hay que tomar para que la prueba cumpla con las funciones para las que está diseñada", agregó.

