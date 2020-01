Interpelación al ministro de Salud Jaime Mañalich termina con incidentes

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este miércoles fue interpelado en la Cámara de Diputados el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

El secretario de Estado fue interpelado por el diputado Miguel Crispi (RD), quien durante la instancia le realizó diversas preguntas a Mañalich sobre su labor en medio de la crisis social que se inició el pasado 18 de octubre.

Desalojo de la galería

Durante la interpelación, el presidente de la Cámara, Iván Flores, tuvo que pedirle en reiteradas ocasiones a los asistentes que se encontraban en la galería que no emitieran ruidos.

Sin embargo, tras la exposición final de Mañalich se registraron diversos incidentes, mientras los presentes gritaban consignas. Debido a esto, se procedió a desalojar la galería.

¿Qué dijo Mañalich en la interpelación?

Durante la interpelación, el ministro indicó que: "hoy día el 60% de las anotaciones que se hace en los libros de los Compines son felicitaciones".

Además afirmó que: "el endeudamiento público al 31 de diciembre del año que acaba de terminar alcanza los $140 mil millones. El 30 de junio esta cifra era de $500 mil millones".

"Esta cifra de endeudamiento de los hospitales que se traspasa al próximo año es la más baja desde el año 2011", agregó.

¿Qué dijo Mañalich después de la interpelación?

Luego de haber sido interpelado, Mañalich señaló que: "nosotros tenemos un problema de representación de Fonasa en el parlamento, en el sentido que la mayoría de los parlamentarios en realidad no son beneficiarios de Fonasa".

"Por eso que me pareció necesario, cuando se dijo que uno no tiene la sensibilidad ni la capacidad de escuchar las necesidades de la gente, de enfatizar que la mitad de mi carrera como profesional la he hecho en el sector público, y que también conozco de cerca los sufrimientos de la ciudadanía, no sólo como ministro de Salud, sino como ciudadano", afirmó.

El billete de $1.000

Durante la instancia, Crispi le mostró un billete de $1.000 a Mañalich en relación al aumento que se contempla en el proyecto de reforma a Fonasa, al respecto el secretario de Estado explicó que: "él (Crispi) señalaba que no estaba de acuerdo, o que le parecía escaso, el aporte en el informe financiero del Ministerio de Hacienda y la dirección del presupuesto que se aportaba en esta ley. Señaló que estos $1.000 por persona por mes podría alcanzar para muy poco".

"Yo respondí que multiplicado por el número de persona y por los meses es mucho dinero, no se puede despreciar que alcanzan para 100 mil cirugías para dentro del sistema público. Pero también respondí a esa pregunta que este proyecto nos permite por fin poner un freno al derroche que existe en el sistema público de salud".

Balance de la interpelación

"Quiero recordar a la ciudadanía que este tipo de cuestionamientos a los ministros está consagrado en la Constitución como una vía para que los diputados se informen, y en segundo lugar, y mucho más importante, que fiscalicen que un ministro en particular esté llevando a cabo su trabajo", indicó el ministro.

Además, manifestó que: "ha sido una interpelación respetuosa. Creo que todas las preguntas, dentro de mis capacidades, fueron respondidas adecuadamente".

"La participación que tuvieron después las distintas bancadas me pareció muy correcta. Mucho de la interpelación se centró del proyecto de ley de Fonasa, que fue ingresado ayer (martes) y que queda mucho camino, ojalá un camino breve, pero es un camino muy intenso", concluyó.