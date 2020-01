Roban densímetro nuclear en La Florida: Seremi de Salud advierte sobre los peligros de manipularlo

¿Qué pasó?

Este miércoles 8 de enero la Seremi de Salud de la Región Metropolitana informó que un densímetro nuclear marca Instrotek modelo Xplorer 3500, serie 1503, fue robado por una camioneta en la esquina de Rojas Magallanes con Parina, comuna de La Florida.

El equipo es utilizado normalmente para obras viales y contiene materiales radiactivos, que de ser mal manipulados pueden convertirse en altamente nocivos para la salud.

Por el robo del densímetro nuclear marca Instrotek modelo Xplorer 3500, serie 1503, desde una camioneta que se encontraba en la calle Rojas Magallanes con Parina informamos lo siguiente 👇🏽👇🏽https://t.co/DqralCVjwF pic.twitter.com/kGYf9pa3ia — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) January 8, 2020

¿Cuáles son los peligros de esto?

Según declaró Rosa Oyarce, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, “estos equipos no pueden ser manipulados por personas que no sepan cómo utilizarlos. No deben ser desarmados, fundidos, golpeados, cortados o perforados, dado que puede quedar expuesto el material radioactivo que contiene, el cual es altamente nocivo para la vida humana y el ambiente”.

Por eso, en caso de tener información, el Ministerio llama a comunicarse con:

Carabineros: 133

Policía de Investigaciones 134

Twitter: @seremisaludrm

Salud Responde: 6003607777

Comisión Chilena de Energía Nuclear: 993194369

¿Para qué son utilizados normalmente los densímetros nucleares?

Sirven para medir la humedad y la densidad del suelo. El problema es que, como explica Oyarce, “los densímetros nucleares cuentan con dos fuentes radiactivas encapsuladas, lo que representa un riesgo si son manipulados de manera incorrecta”.