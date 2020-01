Gobierno anuncia querellas por Ley de Seguridad del Estado por interrupción de la PSU

View this post on Instagram

Este miércoles, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunció que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad Interior del Estado en las querellas que presentará contra aquellas personas que promovieron e impidieron la rendición de la #PSU. Además, aseguró que hay 16 personas individualizadas en las querellas ya presentadas. ¿Qué te parece la medida?