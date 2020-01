Confirman que la PSU se suspendió en 86 establecimientos

¿Qué pasó?

La directora del Demre, Leonor Varas, se refirió a la cantidad de sedes de rendición que se vieron afectadas por las manifestaciones y tomas a establecimientos educacionales para evitar la realización de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Si durante la rendición de la prueba de Lenguaje y Comunicación se suspendió la PSU en 67 sedes, tras la prueba de Ciencias el número de locales afectados llegó a 86.

¿Qué dijo el Demre?

Varas informó que: "en la tarde, en la prueba de Ciencias, se agregaron otros 19 colegios a la lista de locales suspendidos".

También puedes ver

"Hay algunos aspectos importantes en cuanto a la distribución de los locales afectados. La distribución no es homogénea, no es en todo Chile que se han afectado igual, hay comunas que hay un número muy importante, incluso comunas donde se calleron todos los colegios", detalló.

Llamado a los postulantes

"Yo quiero llamar a los postulantes, que corresponden al otro 91%, a la tranquilidad para mañana, que asistan a sus colegios, que tengan paciencia porque va a haber un mayor control al ingreso, tienen que identificarse, y por lo tanto que acudan temprano y que tengan paciencia para entrar. La prueba se va a rendir en condiciones de seguridad más estrictas que las de hoy día", sostuvo la directora del Demre.

Además, señaló que como Demre "tuvimos un nivel de coordinación previa donde efectivamente manejamos muchos escenarios y que fue bastante acertado, eso permitió enfrentar esto".

"Esta es una prueba muy estresante, en situaciones normales es estresante, imagínense ahora. Entonces nosotros comprendemos muy bien a los postulantes que están preocupados y ansiosos y les decimos que comprendemos su ansiedad, y les pedimos que la controlemos", añadió.

¿Qué dijo el CRUCh?

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del CRUCh, Aldo Valle, reiteró que: "este proceso de admisión sigue adelante, no se va a detener, y que en consecuencia a quienes dieron las pruebas y las darán mañana lo hagan con la confianza de que este proceso no se va a interrumpir, no se van a invalidar pruebas, no se van a anular las pruebas que se han rendido".

"A quienes no la dieron se les entregará la información individualizada acerca de la continuidad del proceso de admisión respecto de ellos. Esto significa que serán informados oportunamente para que en igualdad de condiciones puedan rendir las pruebas que queriendo haber dado no han podido", afirmó.

Medidas

Valle aseguró que: "adoptaremos toda las medidas ordinarias y extraordinarias que sean necesarias, a efectos de que ellos y ellas puedan rendir esta prueba en igualdad de condiciones, sin perturbaciones ambientales, sin incomodidades que pudieran finalmente derivar en un menoscabo, en una desventaja, en una desigualdad".

"Mañana creemos que en todos los locales consolidados deberíamos tener más tranquilidad, más confianza, vamos a reforzar la garantía de que no se pueda impedir el acceso y de que no haya perturbaciones por parte de quienes se han movilizado en contra de que se pueda ejercer este derecho", detalló.

En ese sentido, precisó que: "hemos insistido en que no vamos a tener una sobrerreacción en medidas de seguridad o de carácter policial, pero las conductas que hemos observado hoy autorizan, a nuestro juicio, de que necesitemos de un mayor control en legítima defensa de un derecho".

El 85% de los postulantes ha podido avanzar

Finalmente, Valle informó que: "hasta ahora la evaluación que tenemos es que en la primera etapa de este proceso de admisión se está logrando un porcentaje muy significativo".

"Nuestro registro es que más del 85% del universo convocado en este proceso ha podido avanzar en las etapas que correspondía", sostuvo.

Ver cobertura completa