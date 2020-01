Parlamentarios de Chile Vamos piden destituir al diputado Hugo Gutiérrez

¿Qué pasó?

Un grupo de parlamentarios de Chile Vamos presentaron este lunes un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la destitución del diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez. El motivo sería, según los congresistas, que el parlamentario de oposición promueve la violencia e incita al desorden público.

María José Hoffmann, Jorge Alessandri y Álvaro Carter de la UDI; además de Sebastián Torrealba, Luis Pardo y Harry Jürgensen de RN, sostienen en un documento de 50 páginas que Hugo Gutiérrez ha incurrido de manera constante y sistemática en conductas y declaraciones de este tipo; sin embargo, "la situación alcanzó ribetes 'inaceptables', luego que el legislador comunista publicara en sus redes sociales una serie de imágenes supuestamente realizadas por niños con un claro mensaje de odio y violencia", señalan los parlamentarios.

La base jurídica de esta acusación está en el artículo 60, párrafo quinto, en que se quita el cargo de senador o diputado a quienes "de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece la Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación".

¿Qué dijeron?

"Sus actitudes, sus acciones durante estos últimos meses son absolutamente reprochables e impresentables, promoviendo la violencia de una manera contumaz que no se condice con la responsabilidad de su cargo. Hacemos esta presentación para pedir su destitución, pues no es aceptable que en nuestro país la violencia se instale de esta manera. Lo que está haciendo el diputado Gutiérrez, al menos en los últimos hechos, cuando obliga y usa a niños, nos parece que es gravísimo. Ha trasgredido todos los límites con una violencia que no vamos a permitir", señaló la jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann.

A lo anterior, se sumaron las palabras del diputado de la UDI Jorge Alessandri: "El cargo de diputado o senador viene con una serie de derechos y una serie de deberes. Con los derechos el diputado Gutiérrez se siente muy cómodo, cobra el sueldo todos los meses, asiste a las sesiones, legisla y almuerza en Valparaíso, pero al parecer no está muy cómodo con los deberes del cargo, que es respetar el orden público, las instituciones, no incitar al desorden, al odio ni a la violencia, y ha caído justamente en esta causal”.

Desde Renovación Nacional, Harry Jürgensen sostuvo que: “Hugo Gutiérrez es un fiel representante de la izquierda radical que no quiere la paz, que pretende instalar el caos en nuestro país, que quiere instalar que en este país reine la violencia. Es un agitador más, que sistemáticamente incita al odio y a la violencia y a desobedecer el orden público”.

¿Qué respondió Hugo Gutiérrez?

A través de su cuenta de Twitter, el diputado del Partido Comunista publicó unas fotos del documento presentado por los congresistas de Chile Vamos señalando: "La derecha cavernaria insiste en amedrentarme para que no siga acompañando la movilización social en su demanda de justicia y dignidad".