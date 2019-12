Gutiérrez por polémicos dibujos infantiles: "Hay que asumir que hay un daño transgeneracional"

¿Qué pasó?

Luego que la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, anunciara que recurrirá a los Tribunales de Familia en contra del diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, por mostrar, a través de su cuenta de Twitter, una serie de dibujos navideños hechos por niños, en que se mostraban imágenes de violencia contra el presidente Sebastián Piñera, este viernes el aludido parlamentario salió a responder los cuestionamientos que no sólo se han levantado desde la Defensoría, sino que también desde el Gobierno.

"No voy a develar el nombre de la niña o niño, hijo o nieto de expresos políticos, ejecutados políticos, detenidos desaparecidos. Hay que asumir que hay un daño transgeneracional, que lo sufren nuestros hijos, hijas, nietas o nietos", indicó el parlamentario del PC.

Tradicional fiesta navideña de la familia Comunista en #Iquique, golosinas, regalos, dibujos y caritas pintadas... el viejo pascuero no pudo venir, está preso por andar encapuchado! pic.twitter.com/EzyYJLVSAJ — Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) December 26, 2019

La fiesta navideña en que se habrían realizado los dibujos, fue organizada por la militante comunista de la región de Arica, Juana Torres, quien fue detenida en Pisagua durante la dictadura militar. Bajo ese contexto, Gutiérrez señaló: "Que alguien pretenda que esos niños y niñas expresen ese dolor que ellos tienen, que querer inhibirlos es coartales su libertad", a lo que agregó que "no son dibujos que hice yo, que no mandé a confeccionarlos, no le ordené a nadie que los confeccionara. Solo saqué fotografías de las muestras pictóricas que ellos habían hecho en Navidad".

Respuesta a Defensora de la Niñez

Respecto a las críticas realizadas por Patricia Muñoz y al anuncio que realizó de ir hasta los Tribunales de Familia, el diputado del PC indicó que a su parecer "sus dichos son bastante destemplados" y que él no la ha visto defender a "los niños y niñas del estrés postraumático que han sufrido los padres o abuelos de los mismos".

"Creo que esta defensora se ha extralimitado en sus dichos. Yo le rogaría compostura", concluyó Hugo Gutiérrez.

INDH rechaza mensaje de Hugo Gutiérrez

Al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, se le preguntó sobre el mensaje publicado por el parlamentario. Su respuesta fue de rechazo e hizo un llamado a acabar con los mensajes de ataques personales a las autoridades.

"Discursos de odio, es decir, palabras que apunten a agredir a minorías o a personas también son completa y totalmente condenadas por el Instituto", señaló Micco, agregando que "discursos de odio y violencia no ayudan en nada a la causa de los derechos humanos.