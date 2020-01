CRUCh por problemas para rendir PSU: Ningún estudiante quedará fuera del proceso

¿Qué pasó?

A pocas horas de iniciada la PSU, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) realizó un balance luego que varios locales establecidos para rendir la prueba se vieran afectados por tomas y manifestaciones. Al respecto, aseguraron que ningún estudiante quedará fuera del proceso de admisión.

¿Qué dijeron?

Aldo Valle, vicepresidente CRUCh señaló: "Nuestro balance es que la gran mayoría de quienes asistieron a los locales de rendición estas pruebas iniciaron a las nueve de la mañana con algún retraso de la aplicación y desarrollo de la prueba correspondiente a Lenguaje y Comunicación”.

“Tenemos algunos casos que han suscitado problemas. No hay un porcentaje que podamos señalar", añadió.

Todos serán parte del proceso de admisión

A pesar de las dificultades, Valle aseguró que “en los casos en que ha habido problema, todos esos estudiantes tendrán la oportunidad de ser parte del proceso de admisión, es decir, o habrá un retraso en el inicio de las pruebas, cambio en el horario de la prueba, o habrá cambio en el local donde se toman estas pruebas”.

“Si en algún caso hubo que comunicar que el local no resultó apto para rendir esa prueba, esos estudiantes no quedan fuera de su derecho a rendir esta prueba. La van a rendir con toda seguridad”, explicó Valle y agregó que "todos ellos tienen un canal individual con el Demre. A todos ellos se les va a informar, el día, el lugar y establecimiento donde van a rendir estas pruebas. Si va a ocurrir en día de hoy, no estoy en condiciones de afirmarlo".

Asimismo, aseveró que "la medida que tenemos considerada es que se va a citar a esos estudiantes con otras medidas de seguridad para garantizar que ellos puedan rendir y acceder tranquilamente a esas pruebas y sobre la base que no van a tener ninguna desventaja en su desempeño".

Llamado del rector de la Universidad de Chile

Por su parte, Ennio Vivaldi, rector Universidad de Chile, quiso “hacer un llamado a los estudiantes, sobre todo a los secundarios, porque ellos están en una tarea que hace muy poco tiempo era impensable, de construir un Chile más justo, sin privilegios inaceptables, sin desigualdades. Yo les pregunto si acaso este hecho de boicotear el ingreso vía PSU a sus compañeros es algo que contribuye de alguna manera por remota que fuera a ese objetivo o si de lo que se trata acá es una demostración de fuerza que no tiene una base racional”.

Ver cobertura completa