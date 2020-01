Trasladan alumnos tras suspensión de la PSU en Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso

¿Qué pasó?

Este lunes 6 de enero el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso amaneció tomado por manifestantes, previo a la rendición de la Prueba de Selección Universitaria. Debido a lo anterior, el Demre confirmó que quienes iban a rendir la prueba en ese liceo, fueron derivados a la Universidad Técnica Federico Santa María ubicada en el Cerro Placeres.

No se desalojó

La directora del liceo, Lorena Cortés, señaló: "A mí se me comunicó, como directora del establecimiento, a las 04:15 de la mañana que se había tomado el liceo por parte de unos jóvenes. Yo llegué cerca de las 06:00 y efectivamente estaba tomado. No conozco a nadie, no conocemos a los chicos que están adentro".

Además, por el momento Carabineros no está autorizado a ingresar al establecimiento porque "no hay ninguna orden de desalojo".

Antes de ser confirmada la derivación de las personas a la Universidad Técnica Federico Santa María, Cortés había declarado que eso era "materia del Demre, eso no nos corresponde a nosotros, porque en el caso nuestro solo prestamos el establecimiento para que se tome la PSU".

Cabe señalar, que un grupo de de cerca de 30 encapuchados ingresó cerca de las 4 de la mañana al establecimiento y, según la directora, nos serían alumnos del liceo.