"Chile se está secando": Gobierno lanzó campaña por emergencia climática

El ministro de #Agricultura, Antonio Walker, dijo que el Gobierno no descarta aplicar más medidas de racionamientos de agua ante los niveles de sequía registrados este año en el país. En entrevista con Meganoticias Conecta también se refirió a los hechos vinculados a la investigación por el incendio que dañó a 245 casas de los cerros Rocuant y San Roque de #Valparaíso. “La verdad es que no se descarta, acuerdese que el año 1968 tuvimos que hacerlo. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para que no haya racionamiento, pero no lo podemos asegurar. Lo importante es llamar a una nueva cultura de agua, una nueva gestión del agua. Queremos aprovechar la oportunidad de llamar a la población: tenemos que ducharnos más corto, tenemos que lavar los platos con un tapón puesto, tecnificar el consumo de la agricultura, son muchas medidas a tomar, porque el consumo per cápita de las grandes ciudades de Chile son muy superiores a ciudades como Madrid o Barcelona”, dijo el ministro.