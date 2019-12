Sospechoso por incendio en Valparaíso: "No voy a quemar mi casa, menos en una fecha así"

¿Qué pasó?

David Hidalgo, sospechoso de haber producido el incendio forestal en Valparaíso luego de que su camioneta fuera captada cerca de un foco de incendio, negó haber causado las llamas y sostuvo que se encontraba en el lugar para intentar evitar que el siniestro siguiera avanzando, ya que estaba próximo a su casa.

¿Qué dijo Hidalgo?

"Yo no voy a querer quemar mi casa, menos en una fecha así, y tengo un montón de problemas familiares, tengo que hacer lucas por todos lados. Entonces, ¿cómo voy a querer perder esto?", manifestó Hidalgo.

Respecto a los responsables del hecho, expresó que: "me encantaría que pudieran encontrar a esas personas y ponerle todo el peso de la ley sobre ellos, porque hicieron una maldad muy grande".

También puedes ver

La versión de Hidalgo

Hidalgo relató que el 24 de diciembre pasado, día del siniestro, llegó a su casa del trabajo cerca de las 14:00 horas y que alrededor de las 15:00 horas pusieron la radio y se enteraron que había un foco de incendio en el Fundo La Plantación.

"Yo subí por detrás de mi casa, porque tenemos acceso caminando, y un vecino me acompañó. Yo le dije 'vecinos podemos ir a ver el fuego donde está porque podemos hacer algún cortafuego o avisarle a los demás para que corran y se salven'", contó.

"En un momento estábamos sacando fotos con el vecino y saltan brazas y empieza a tomar el fuego por el costado de donde estábamos nosotros, y yo dije 'vecino vamos, arranque, porque sino vamos a morir aquí'. Tres minutos me habré demorado en bajar corriendo con mis dos animales, de los cuales uno lo perdí", agregó.

En esa misma línea, aseguró que su casa salió perjudicada por las llamas y que además perdió otros de sus animales.

¿Por qué estaba la camioneta en el lugar?

Hidalgo aclaró que su camioneta estaba estacionada en el lugar porque: "la saqué del garaje de la casa de mi suegro, porque mi cuñado chocó su vehículo, entonces le dejé el espacio para que pudiera arreglarla".

"La gente cree que esa camioneta fue la que ocasionó el incendio y no es así, porque cuando yo bajé mucha gente en jeep llegó arriba y la gente venía toda desesperada a ver qué podían hacer con el incendio", añadió.

"La persona que grabó el video, quizás sin querer hacer algún daño o solamente para hacerse famoso, de verdad está muy equivocado y eso hace que la gente sea prejuiciosa y no investiguen sobre qué está sucediendo", sostuvo.

Declaración

Por otra parte, afirmó que ya habló con la policía, a quienes les entregó "información que yo tengo en mi teléfono, mi WhatsApp, mis conversaciones con mi esposa, las fotos, los horarios donde estuve y todo lo que hice".

"Posteriormente vino PDI y no me encontró porque obviamente no tengo nada que venir hacer a mi casa, además no era mi casa, yo la arrendaba", aclaró.

"La PDI le dejó una tarjeta a mi vecino y entonces vine a dar cara, llamé por teléfono, hicimos el recorrido, y firmé una declaración", aseguró.

¿Qué dijo su pareja?

La pareja de Hidalgo, Nayareth Ortiz, respaldó sus dichos indicando que fue ella quien le pidió que fuera a mirar lo que estaba ocurriendo con el incendio por temor de que llegara hasta su casa, y que posteriormente ella también se acercó a la zona del siniestro.

"Habían como 20 personas mirando con nosotros arriba cómo venía saltando el fuego, y el fuego de una quebrada saltó a otra y empezamos todos a correr hacia abajo y ahí es donde se ve la gente corriendo y se ve mi camioneta. Yo creo que en ese momento grabaron y vieron a la gente".

"No corroboraron la información, mi camioneta lleva tiempo estacionada ahí entonces ni siquiera se dieron cuenta de eso".

Ver cobertura completa