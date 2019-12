Queda en libertad padre detenido por cultivar marihuana para tratamiento de su hijo con autismo

¿Qué pasó?

Este martes, en fallo únanime, el Tribunal Oral de Santa Cruzabsolvió a Rodrigo Barraza, como presunto autor del delito de tráfico de drogas. El padre de un niño de 9 años con autismo había sido detenido por el cultivo de marihuana en su hogar para el tratamiento del menor.

Ana María Gazmuri, presidenta de la Fundación Daya, organización dedicada a la investigación y promoción de terapias alternativas, celebró el falló a través de su cuenta en twitter.

Tribunal Oral de Santa Cruz, en fallo unánime,absuelve a Rodrigo Barraza como autor de tráfico de drogas,ya que cultivo de cannabis era para el tratamiento para el autismo de León,su hijo de 9 años, paciente de @FundacionDaya Gran triunfo! 🧡🧡🧡 @fiscaliaohiggin @DPP_CL pic.twitter.com/tKi8eRg2eh — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) December 24, 2019

¿Qué dijeron los involucrados?

Rodrigo Barraza, el hombre puesto en libertad, expresó que "el Gobierno tiene que ponerse las pilas, que haga las modificaciones correspondientes a la ley de cultivo seguro para que no nos pasen más a llevar. Lo pasé mal con mi hijo, no saben lo que se siente pasar encerrados con él, sin poder hacer nada sin ayuda de nadie".

"No soy el único, hay mucha gente que está siendo perseguida y, claro hay que dar la batalla y, ser fuertes no más, no sacamos nada llorando, hay que pararse y seguir adelante", agregó.

Por otra parte, Katherine Gajardo, madre del niño con autismo, señaló que ellos tenían las plantas, pero que no había ninguna prueba de narcotráfico: "Nosotros desde el día uno presentamos todos los papeles médicos, avalados por Fundación Daya para el diagnóstico de nuestro hijo con autismo, en Pichilemu fuimos tratados como delincuentes en todas las audiencias", dijo.

"Había una controversia de fondo"

El Fiscal Jefe de Pichilemu, Rodrigo Troncoso, afirmó que "lo que hizo el Ministerio Público fue remitir los antecedentes al Servicio Médico Legal, para que estos nos dijeran si este tratamiento estaba médicamente aceptado por la comunidad científica y médica a nivel internacional, lo que el SML nos dijo fue que no y en base a eso, había evidentemente una controversia de fondo, respecto a la pertinencia del tratamiento y la eventual afectación de la salud pública, con el uso de ese tratamiento".