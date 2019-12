Gesto de indiferencia de van Rysselberghe refleja tensión en Chile Vamos

¿Qué pasó?

La actividad oficial donde se promulgó la reforma constitucional que abre el camino del proceso constituyente fue el escenario del primer encuentro público entre Jacqueline van Rysselberghe y las autoridades de RN y Evópoli luego que la presidenta de la UDI anunciara el congelamiento de la participación de su partido en Chile Vamos.

La senadora dejó en evidencia que las principales diferencias las mantiene con Mario Desbordes, con quien viene protagonizando desencuentros a través de los medios de comunicación debido al proyecto para la paridad de género aprobado en la Cámara con votos oficialistas. Tampoco saludó al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a quien acusó de falta de liderazgo en el pacto oficialista.

El gesto indiferente

A su llegada a La Moneda, van Rysselberghe comenzó saludando cordialmente a los asistentes. Tras pasar de largo en primera instancia frente a Blumel, Desbordes y Hernán Larraín Matte, posteriormente, cuando llegó el momento de sentarse, ofreció un saludo al timonel de Evópoli, no así a su par de RN ni al secretario de Estado.

Revisa el momento:

¿Qué dijo van Rysselberghe?

"A Blumel no lo vi y con Desbordes, hubo varios comentarios que me parecieron machistas, por no ser misóginos. Yo presidenta de un partido, soy senadora de la República, he ganado cada uno de mis espacios sin ninguna ventaja, por lo mismo, creo que merezco, más bien, exijo, respeto", sostuvo.

"Acá hay una crítica a cómo se ha manejado Chile Vamos, no es una pataleta, porque eso no se lo dirían a un varón. Sinceramente, ¿ustedes creen que a algún dirigente hombre le dirían que tiene una pataleta? No lo dirían, pero me lo dicen a mí que soy mujer y tampoco dirían ‘le hemos hecho todos los favores en todas las cosas que ella ha querido’", agregó.

Revisa sus declaraciones:

¿Qué había dicho Desbordes?

Un día después de conocerse el anuncio de la UDI, Desbordes comentó sobre van Rysselberghe: “Ella votó a favor del acuerdo, la UDI votó a favor del acuerdo. La senadora cometió un error que espero no escale, creó un conflicto artificial. Entiendo que la UDI tiene que generar ciertas cosas, tensionar un poco para competir con quien ellos sienten que los complica un poco, que es José Antonio Kast”.

“No voy a permitir que se use a RN para las complicaciones que tiene un partido aliado con lo que ocurre más a la derecha todavía”, agregó.