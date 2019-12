Las 5 claves tecnológicas para 2020

En los últimos 10 años la tecnología ha tomado un rol fundamental en la vida de los latinoamericanos, cambiando la forma en la que interactuamos y nos conectamos con el mundo, desde cómo consumimos noticias hasta cómo nos alimentamos. Y no solo eso, el avance tecnológico también soporta un gran peso de la economía, e influye directamente en el desarrollo de todas las industrias y el crecimiento del PIB de la región.

Además, de acuerdo con IDC, la industria de TI en América Latina crecerá 4.8% para 2020, impulsado principalmente por las inversiones en Cloud, AI, Blockchain, seguridad, hardware y servicios. Pero ¿están las empresas latinoamericanas preparadas para la era de la “supremacía digital”?

Veamos cuáles son las 5 tendencias que marcarán nuestras vidas y ayudarán a impulsar el crecimiento de la región:

1) La nube: la base de la economía digital

De acuerdo con IDC, para 2022, más de la mitad de las empresas en América Latina integrarán la gestión de la nube, a través de sus nubes públicas y privadas, mediante la implementación de tecnologías, herramientas y procesos de gestión unificados híbridos o multi-cloud.

“Las empresas latinoamericanas continuarán su camino hacia la nube híbrida y multi-cloud, principalmente porque los servicios de nube pública dentro de entornos híbridos han demostrado tener la capacidad de soportar los requisitos de seguridad, protección de datos y transparencia que las empresas de nuestra región demandan y exigen”. - Natalia de Greiff, VP Cloud & Cognitive IBM América Latina.

Si bien la computación en la nube híbrida proporciona la máxima flexibilidad, solo funciona si se basa en estándares abiertos para que los desarrolladores de software puedan crear una aplicación una vez y ejecutarla en cualquier lugar. Esa es una de las razones por la cual IBM completó este año, su adquisición de Red Hat, el proveedor líder de tecnologías de nube híbrida de estándares abiertos.

2) Desarrolladores: eje de la innovación empresarial

De acuerdo con IDC, en 2025, casi el 50% de las empresas en América Latina serán productores prolíficos de software y habrá más de 90% de nuevas aplicaciones nativas en la nube. Además, según el BID, para el 2025 la industria empleará a más de 1.2 millones de programadores en la región.

“El rol del desarrollador de tecnología está cada vez más presente en todas las empresas, sin importar su tamaño o industria. En la próxima década los desarrolladores estarán cada vez más involucrados en las decisiones empresariales, no solo a nivel tecnológico, sino también innovando desde el punto de vista del negocio, utilizando su conocimiento en tecnologías como la nube, AI y software aplicado para resolver las mayores problemáticas que afectan a nuestra región”. – Carla Coelho, VP Digital de IBM América Latina

El software de código abierto constituye más de la mitad de las bases de códigos empresariales analizadas en 13 de los 17 sectores de la economía y continuará en aumento, ya que el rápido crecimiento en el uso de nuevas tecnologías es responsable de una transformación creciente en el mercado y la economía misma.

3) Uso de los datos: factor decisor para adoptar AI

De acuerdo con el estudio del Institute for Business Value, el 81% de los líderes de negocio apoya activamente a las empresas que son transparentes sobre cómo usan sus datos, y evitan hacer negocios con empresas que no lo hacen, una tendencia que crecerá exponencialmente en la próxima década.

"Cada vez más las empresas, consumidores y ciudadanos están tomando conciencia en relación con cómo sus datos son utilizados y quién tiene propiedad sobre los mismos. Es fundamental que todas las empresas, tanto de tecnología, gobiernos, empresas privadas y el ecosistema como un todo, trabajemos juntos para que la premisa de que los datos son de los clientes o consumidores, siempre se cumpla”. – Fabio Rua, Government & Regulatory Affairs Executive de IBM América Latina

Data e IA juntos, son la oportunidad y el problema de los tiempos actuales. IBM no solo ha seguido las guías sobre el manejo responsable de datos y la administración de nuevas tecnologías, sino que también las creó e invitó a otros a adoptar compromisos similares, algo que será reforzado aún más en la próxima década.

4) Industrias transparentes: blockchain al servicio de la humanidad

IDC espera que el gasto de blockchain en América Latina crezca de aproximadamente USD 50 millones en 2019 a USD 200 millones para 2023, con casos de uso en finanzas, salud, manufactura y productos, retail y cadena de producción, entre otros.

"Todas las industrias pueden beneficiarse de la tecnología blockchain, porque todos los sectores y ecosistemas necesitan tener transparencia e inmutabilidad sobre cualquier intercambio que realizan en sus entornos. Blockchain continuará avanzando para transformar la forma de producir o distribuir alimentos o traquear medicamentos, brindando mayor confianza al consumidor final. Su aplicación en la próxima década no tendrá límites”. – Marcelo Spaziani – VP de ventas de IBM América Latina

La tecnología no existe por sí sola, especialmente las innovaciones que pueden transformar el mundo a una escala a veces difícil de contemplar. Blockchain es una de esas tecnologías innovadoras, y al igual que la inteligencia artificial y la computación cuántica, será una tecnología que nos ayudará a traer transparencia a la sociedad como un todo en la próxima década.

5) Edge Computing: de la teoría a la práctica

De acuerdo con IDC, para 2023, más del 30% de la nueva infraestructura de TI empresarial implementada en América Latina estará en el Edge.

“La próxima década verá un aumento en la informática de punta, ayudado por la implementación de la tecnología 5G en la industria de las telecomunicaciones. Los servidores compactos y eficientes ubicados en los bordes de la red pueden colocar la potencia de procesamiento donde mejor se puede usar”. – Ana Zamper, VP Systems IBM América Latina

Ya sea que los datos provengan de sensores en una fábrica, de consumidores que compran en un entorno minorista o dispositivos móviles conectados a la red empresarial de una empresa, la informática de borde será una tecnología transformadora. Y en esta era de Edge Computing, la tecnología cuántica será la revolución que marque la próxima década y de la que veremos más durante los próximos años.

Pero, sin duda, la escasez de habilidades es el reto que necesitaremos abordar para hacer posible que estas 5 claves sean exitosas en América Latina.

"El camino hacia la reinvención digital pasa, sin duda, por el desarrollo de la próxima generación de profesionales, que hará que llevemos a América Latina al próximo nivel de innovación," Ana Paula Assis, Gerente General IBM América Latina. "Es por eso que en IBM seguimos y seguiremos comprometidos con el desarrollo de los ecosistemas educativos, en los que tanto empresas privadas, como organismos públicos, escuelas y universidades, trabajamos juntos en pro del desarrollo social y económico de nuestra región con iniciativas como P-Tech, Skills Academy y Maratona Behind The Code, y programas conjuntos con mujeres en STEM, Junior Achievemement y Laboratoria".