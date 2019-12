Matthei tras estallido social: "Chile cambió para mal y para siempre, creo que esto es irrecuperable"

¿Qué pasó?

A dos meses de la crisis social que atraviesa el país, la alcaldesa Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a las consecuencias que ha tenido señalando que es casi imposible detener el odio y la desconfianza a la clase política. Además, realizó una fuerte crítica al senador, José Miguel Insulza, tras la aprobación de la acusación constitucional al exministro del Interior, Andrés Chadwick.

¿Qué dijo?

La edil afirmó que es pesimista respecto a los próximos meses y a las consecuencias del estallido social. “Yo creo que nuestro país está fregado. Chile cambió para mal y cambió para siempre, yo creo que esto es irrecuperable, el odio que se ha despertado de unos hacia otros y de los otros hacia unos ya es casi imposible, desgraciadamente, apaciguarlo”, expresó.

Esto, a su juicio, acrecentado por los representantes actuales. “Creo que las desconfianzas son brutales, creo que la clase política es un desastre, son muy pocos los que se salvan (...) Yo creo que no vamos a llegar ni a abril, ni a ninguna parte en condiciones razonables”, aseguró en conversación con Radio Infinita.

Al ser consultada sobre su voto en el plebiscito sobre una nueva Constitución, señaló que aún no lo tiene definido y que se deben considerar los aspectos económicos. “Si en los meses que vienen uno se da cuenta que hay una sensatez reinante, que te permite pensar de que puede haber una nueva Constitución, pero salvaguardando aquellos temas que son importantes, no tendría ningún problema de votar que sí. Si en cambio, lo que uno ve es que perdura el clima actual, de una extrema odiosidad, extrema violencia(...) entonces embarcarme en una nueva Constitución me daría pánico”, explicó.

¿Cuáles son los cambios necesario?

Para Matthei se requieren modificaciones profundas en tres temas: pensiones, educación y salud. “Se requieren cambios muy profundos en la ley de AFP, todo eso no lo construyes en un mes y medio (...) Hay que hacer una serie de cambios que el Gobierno tiene que liderar”, comentó.

Además dijo: “Yo tengo muy mala opinión de cómo han actuado las AFPs en general y cómo los gobiernos de turno permitieron que esas AFP actuarán (...) Se han reído de la gente, no han invertido en educar a la gente, uno se da cuenta que se necesitan modificaciones de fondo del sistema”.

En educación superior realizó una fuerte crítica. “El sistema educacional en Chile está podrido (...) Si yo tuviera un juicio en contra, yo no me defendería con uno de esos abogados que entró con 350 puntos. Entonces no van a encontrar pega, van a estar frustrados. Eso ha sido una irresponsabilidad de los distintos gobiernos, del parlamento, y de esas universidades”, sostuvo.

La acusación contra Chadwick

Sus dardos también apuntaron a la oposición, tras la aprobación de la acusación constitucional en contra del exministro del interior, Andrés Chadwick. “Es bien difícil sentarse a conversar con parlamentarios. Cuando uno mira la irresponsabilidad, la pequeñez la bajeza con que actuaron contra Chadwick. Si había un ministro dialogante, que tenía puentes con la izquierda, incluso, que tenía amistades con la izquierda, era Chadwick”, dijo.

Sobre el senador José Miguel Insulza, tuvo las palabra más duras. “A mí lo que me dio asco fue Insulza (...) Yo tenía una súper buena opinión de Insulza, me quiebra el corazón ver la pequeñez y después la entrevista en El Mercurio que es de lo más penoso y bajo que he visto en vida”

“Era símbolo de una persona súper tranquila y verlo convertido en esta bajeza humana. Por qué no se fue mejor a su casa y nos hubiera dejado al menos con la memoria de un panzer al que nosotros le teníamos harto respeto”