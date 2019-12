Cámara de Diputados rechaza paridad de género y cuotas para pueblos originarios

¿Qué pasó?

Con 80 votos a favor, 62 en contra y 7 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó los artículos que establecen cuotas de género y de pueblos originarios y la participación de independientes, en la reforma que habilita el proceso constituyente.

Cabe destacar, que se necesitaba un quórum de 93 votos a favor para que la iniciativa fuera aprobada.

En tanto el proyecto en general fue aprobado por 137 votos a favor, en 18 contra y 5 abstenciones; pasando su discusión al Senado.

Trámite de la iniciativa

El pasado lunes la indicación rechazada había sido aprobada en la Comisión de Constitución con votos desde el Partido Comunista hasta RN, donde votaron a favor las diputadas Marcela Sabat, Ximena Ossandón y Erika Olivera.

Sin embargo, al día siguiente Renovación Nacional (RN) informó que presentarían un proyecto orgánico sobre la materia y que rechazarían los artículos.

¿Qué dijo el presidente de la Comisión de Constitución?

El presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC), sostuvo que: "vamos a seguir insistiendo y no nos vamos a ir del Congreso Nacional hasta que tengamos la aprobación de las normas que permitan tener paridad de género, que permitan tener la plena representación de los pueblos originarios mediantes escaños reservados y también mediante la incorporación de independientes".

"En este momento vamos a la Comisión de Constitución donde voy a proponer que votemos ahora la convención paritaria, tal como lo habíamos planteado en estos artículos transitorio", agregó.

¿Qué dijo la oposición?

La diputada Catalina Pérez (RD) afirmó que: "no vamos a descansar hasta que el proceso constituyente considere paridad, no vamos a descansar hasta que considere a los pueblos originarios y no vamos a descansar hasta que los independientes puedan participar en igualdad de condiciones".

Por su parte, Gael Yeomans (CS), indicó que: "acá lo que tiene que hacer el Congreso es escuchar a la movilización, es escuchar a la gente".

¿Qué dijo el oficialismo?

El parlamentario Juan Antonio Coloma (UDI) señaló que: "lo que se logró hoy día fue la aprobación de un acuerdo y la aprobación de un acuerdo en su totalidad, y eso tiene mucho valor para la democracia".

En cuanto a la indicación rechazada sostuvo que: "lo que nosotros no queremos es que cada persona tenga un voto y que un voto valga lo mismo, distinto de las cuotas que nosotros hace pocos meses agregamos a la elección municipal".

Aprobación en Comisión

Luego de la votación en Sala, en la Comisión de Constitución se aprobó el proyecto presentado por RN que establece la paridad de género, exactamente de la misma manera en que estaba planteada en el artículo rechazado.

✅ APROBADO | Cámara aprueba proyecto que habilita el proceso para una nueva Constitución. Pasa al @Senado_Chile. Aquí explicamos los detalles. 👇 — CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) December 18, 2019

También se aprobaron las dos modalidades: Convención Mixta y Convención Constituyente, así como sus respectivas integraciones, inhabilidades y funcionamiento. — CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) December 18, 2019

Por no alcanzar el quorum requerido, se rechazaron las normas transitorias que incluían la integración paritaria, cuotas para pueblos indígenas y candidaturas independientes. — CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) December 18, 2019