Cámara despacha a ley proyecto de reajuste del sector público

#ReajusteSectorPublico El proyecto dispone de un aumento escalonado de 2,8% para las #remuneraciones inferiores a los $3 millones y de 1,4% de reajuste para las rentas superiores. Además, los #bonos de término de conflicto quedaron en un monto de 190 mil pesos para los sueldos menores a tres millones de pesos y $95.000 para los que superen esa cantidad.