Un clásico vuelve a encabezar lista de nombres de perros más populares en EEUU: También se utiliza en Chile

13 nov. 2025 - 18:32 hrs.

El perro es el mejor amigo del hombre y, por ello, cuando tenemos uno como mascota buscamos darle la mejor vida posible, pero también el nombre que más se adecúe a su personalidad.

Los nombres más populares de perros

Este jueves 13 de noviembre, el American Kennel Club (AKC) publicó la lista anual de los nombres de perros más populares en Estados Unidos, y resulta que el que encabeza el listado también se utiliza en Chile.

Revisa el ranking de los 10 nombres de perros machos más utilizados en EEUU:

Max Hank Teddy Cooper Gus Bear Duke Maverick Charlie Finn

En el caso de las hembras, el ranking de nombres es el siguiente:

Luna Bella Daisy Lucy Ruby Willow Maggie Penny Nova Sadie

En ambos casos podemos ver que hay nombres que justamente se ocupan en Chile. Entre los machos, Bear (Oso) y Duke (Duque) cuentan con presencia en Chile, mientras que en el de las hembras, Luna lidera el listado, seguido más abajo por Bella.

Según los últimos antecedentes, el nombre de Luna es el más popular de nuestro país, con alrededor de 39 mil canes inscritos en el Registro Nacional de Mascotas. Lo curioso de este apodo es que no solo se ocupa en perros, sino también en gatos en territorio nacional.

