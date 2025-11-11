En un bosque, con altos muros y para 800 presos: Así es la megacárcel de Ecuador que replica el "modelo Bukele"

11 nov. 2025 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó el lunes a los primeros 300 presos de los "más peligrosos" del país que ocuparán su nueva megacárcel de alta seguridad, tras un violento motín en prisión, que terminó con 31 muertos.

De uniforme naranja, manos atadas y con la cabeza rapada mirando al piso, una veintena de detenidos aparecen sentados en el suelo y rodeados de militares de rostro cubierto, según imágenes difundidas por el mandatario en X.

La denominada Cárcel del Encuentro, con capacidad para 800 personas, es una de las dos megaprisiones que Noboa se comprometió a construir al estilo de su par salvadoreño, Nayib Bukele, en medio de su guerra contra el narcotráfico.

Daniel Noboa Azin (Red social)

¿Cómo es la Cárcel del Encuentro?

La cárcel se ubica en la comuna Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena. Se extiende sobre 16,2 hectáreas en un paraje inhóspito y boscoso de la costa ecuatoriana, a una hora de distancia por carretera desde la ciudad de Guayaquil.

Solo existe una comunidad rural en las cercanías, llamada Bajada de Chanduy, que se ha negado a la construcción de este complejo penitenciario al considerar que fue erigida sobre un terreno que, acusan, pertenece a la localidad.

Daniel Noboa Azin (Red social)

En los alrededores se han establecido mecanismos de inhibición de frecuencias de dispositivos electrónicos como drones.

La prisión está formada por un perímetro rectangular de altos muros, dentro del cual se emplazan seis pabellones con forma hexagonal. El primer módulo de "alta seguridad" contempla 160 celdas, con capacidad para cuatro presos cada una.

El segundo módulo de "máxima seguridad" fue presentado en su momento con 32 celdas, con capacidad de dos presos cada una. El tercero, calificado de "súper máxima seguridad", también cuenta con 32 celdas, pero en este caso se piensa ingresar a un único reo en cada una.

"El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña"

"El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos", anotó Noboa más temprano al anunciar el traslado de 300 reclusos.

Entre los reclusos reubicados está el exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), quien tiene tres condenas por corrupción y alega que es un perseguido político. "Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales", ironizó Noboa en X junto a fotografías de Glas.

Daniel Noboa Azin (Red social)

Daniel Noboa Azin (Red social)

En un segundo mensaje, el gobernante publicó una foto en la que se ven mechones de cabello en el suelo y la leyenda "Cárcel del Encuentro 10 de noviembre de 2025".

"Ya empezarán con la quejadera...", añadió Noboa, cuestionado por organismos de Derechos Humanos que denuncian abusos de la fuerza pública en medio de la política de mano dura del gobierno y los constantes estados de excepción.

Las cárceles ecuatorianas son centros de operaciones y de enfrentamientos entre bandas dedicadas al narcotráfico. La última sucedió el fin de semana en la cárcel de Machala, provincia de El Oro. Allí murieron 31 presos, lo que eleva el número de fallecidos en las prisiones del país a más de 500 desde 2021.